فاز ۲ آب شیرین کن‌ بندرعباس افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه، آب شیرین کن‌ها منابع تأمین آب شرب هرمزگان در بلند مدت خواهد بود، گفت: پروژه آب شیرین کن بندرعباس بزرگترین پروژه شیرین سازی آب دریا در سطح کشور است که با استفاده از توان فنی و مهندسی داخلی و با تدبیر دولت امید و سیاست وزارت نیرو مبنی بر ایجاد منابع آبی پایدار در شهرهای ساحلی اجرا شده است.

وی افزود: فاز اول این پروژه با ظرفیت ۲۰ هزار متر مکعب در شبانه روز در آذرماه سال ۹۷ وارد مدار تولید شد و تیرماه امسال نیز فاز دوم آن به ظرفیت ۲۰ هزار متر مکعب و سرمایه‌ای بالغ بر ۴ هزار میلیارد ریال بهره برداری می‌شود.

وی گفت: با توجه به اینکه ۹۰ درصد تجهیزات آب شیرین کن بندرعباس خریداری شده است، با بهره برداری از فاز نهایی این پروژه تا پایان شش ماهه دوم امسال، شاهد انتقال آب با کیفیت به مخازن ذخیره آب داماهی و توزیع همگن آب در شهرهای بندرعباس، بندر خمیر و روستاهای مسیر خواهیم بود.

استاندار هرمزگان در ادامه با اشاره به مزایای اجرای این پروژه به عنوان منابع آبی جایگزین، اظهار داشت: با اجرای این پروژه و تأمین آب شرب شهرهای بندرعباس و بندرخمیر از طریق تکنولوژی شیرین سازی آب دریا، از فشار وارده بر منابع آبی شهرستان میناب نیز کاسته خواهد شد.

وی اضافه کرد: ارتقای شاخص‌های کیفی آب تولیدی، افزایش رضایت عمومی مردم و کشاورزان شهرستان میناب در کاهش آب انتقالی به شهر بندرعباس، ایجاد اشتغال غیر مستقیم برای ۲۰۰۰ نفر (صنایع منطقه)، جلوگیری از پیشرفت پدیده آسیب زای فرونشست دشت میناب، بومی سازی تکنولوژی نمک زدایی و کاهش وابستگی به تکنولوژی کشورهای غربی و امکان تأمین آب صنایع غرب بندرعباس و ارتقای ظرفیت‌های بهره وری، اشتغالزایی و کارآفرینی را از مهمترین مزایای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی این پروژه است.

مقام عالی دولت در استان، ضمن ابراز خرسندی از عملکرد موفق آبفا هرمزگان در جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی، از تداوم همکاری با بخش خصوصی در صنعت آب و فاضلاب استان به عنوان راهبرد مهم دولت یاد کرد و گفت: امروزه کشور نیازمند مدیران خلاق و توانمندی است که به جای تکیه بر منابع دولتی، به دنبال خلق منابع غیردولتی و جذب ظرفیت‌های بخش خصوصی هستند.