ورود مسافران بدون ماسک به مترو ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید عطاالهی در تشریح این خبر اظهار کرد: برابر مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص الزام استفاده از ماسک در اماکن عمومی و سرپوشیده، ورود بدون ماسک به مترو نیز ممنوع بوده و پلیس بر حسب وظیفهای که بر عهده دارد از ورود شهروندان و مسافران بدون ماسک از گیتهای مترو به داخل جلوگیری میکنند.
وی با بیان اینکه استفاده از ماسک در ایستگاههای مترو از خرداد ماه اجباری شده بود، افزود: البته این طور نیست که پس از مصوبه اجباری شدن ماسک پلیس به این موضوع ورود کرده بلکه قبل از آن نیز با توجه به اعلام اجباری بودن استفاده از ماسک در مترو، پلیس در این زمینه در کنار مأموران و کارمندان مترو حضور داشت.
عطاالهی با تاکید بر اینکه مأموران پلیس در تمام ساعات و در تمام ایستگاههای مترو در مجاور گیتها مستقر شده و از ورود افراد بدون ماسک جلوگیری میکنند، تصریح کرد: در روزهای نخست شروع طرح در خرداد ماه ما مشکلات متعددی داشتیم و متأسفانه برخی از شهروندان به هشدارها توجه نکرده و بدون ماسک وارد ایستگاهها میشدند. خوشبختانه به مرور این وضعیت بهتر شده بطوری که الان میتوانم بگویم بیش از ۹۰ درصد از مسافران مترو همکاری خوبی در این زمینه داشته و از ماسک استفاده میکنند.
رئیس پلیس مترو تهران بزرگ درباره اینکه اگر فردی بدون ماسک وارد مترو شود مأموران چه برخوردی با وی خواهند داشت، خاطرنشان کرد: موارد لازم به تمامی مأموران ما تاکید شده و آنان با رعایت حقوق شهروندی از ورود بدون ماسک مسافران به داخل ایستگاهها جلوگیری کرده و با توجه به اینکه در تمامی ایستگاهها محلی برای فروش ماسک قرار دارد این افراد را به خرید و استفاده از ماسک دعوت کرده و سپس اجازه ورود به آنان داده میشود.
وی در مورد افرادی که ممکن است به دلیل مشکلات اقتصادی و عدم بضاعت مالی توانایی خرید ماسک نداشته باشند هم گفت: مواردی بوده که پلیس ماسک را رایگان در اختیار چنین افرادی قرار داده است.
رئیس پلیس مترو تهران بزرگ با اشاره به مسئولیت اجتماعی شهروندان در صیانت از سلامتی خود و افراد اطرافشان اظهار کرد: استفاده از ماسک برابر تأکیدات کارشناسان و متخصصان بهداشتی احتمال ابتلاء به کرونا و انتقال آن را به شکل چشمگیری کاهش میدهد. بنابراین مسئولیت همه شهروندان این است که در اماکن شلوغ و پر تردد و سرپوشیده از ماسک استفاده کنند.
وی تصریح کرد: البته ممکن است در برخی از ساعات امکان رعایت فاصله گذاری فیزیکی در برخی از واگنها وجود نداشته باشد اما در همین شرایط نیز استفاده از ماسک ضروری است و استفاده از آن احتمال ابتلاء را تا درصد قابل توجهی کاهش میدهد.
عطاالهی در مورد افرادی که ماسک را در زیر چانه قرار داده یا در دست میگیرند نیز خاطرنشان کرد: مأموران پلیس به این افراد نیز تذکر میدهند که ماسک را بر روی صورت و بینی خود قرار داده و به درستی از آن استفاده کنند. حتی مواردی بوده که هنگام تذکر مأموران ما، فرد از داخل جیب یا کیفش ماسک را خارج کرده و بر روی صورتش قرار داده است.
وی درباره اینکه متأسفانه برخی از مسافران مترو بعد از عبور از گیت ماسک خود را در میآورند، ادامه داد: اگر همکاران من که در داخل فضای ایستگاهها و سکوها حضور دارند با چنین افرادی مواجه شوند حتماً به آنها تذکر خواهند داد. ضمن اینکه همانطور که گفتم مردم نیز همکاری خیلی خوبی با ما دارند و بیش از ۹۰ درصد مسافران مترو از ماسک استفاده میکنند اما واقعیت این است که هر فرد خودش باید نسبت به جامعه نیز احساس مسئولیت داشته و از ماسک استفاده کند.
رئیس پلیس مترو تهران درباره نگرانیها بابت فعالیت دست فروشان در مترو نیز اظهار کرد: بطور کلی تنها مسیر ورود به مترو عبور از گیتهاست، پس دست فروشها نیز از همین گیتها عبور کرده و وارد ایستگاهها میشوند که در آن صورت حتماً از ماسک استفاده کردهاند. از طرف دیگر همکاران من افرادی که اقدام به تردد در داخل واگنها و دست فروشی یا در ایستگاهها سد معبر میکنند جمعآوری میکنند و به بیرون از ایستگاه هدایت میشوند.
به گفته عطاالهی مأموران پلیس مترو از طریق پایشهای تصویری ایستگاهها را نظارت کرده و از این طریق نیز بر رعایت پروتکلهای بهداشتی و همچنین حضور دستفروشان نظارت دارند.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر فرد بر عدم استفاده از ماسک تاکید کند مأموران چه برخوردی با وی خواهند کرد، گفت: در حال حاضر دیگر کمتر شاهد چنین مواردی هستیم اما بخشهایی در پلیس مترو وجود دارد که با این افراد صحبت کرده و با تشریح قوانین و مقررات ضرورت استفاده از ماسک را به آنان آموزش میدهند که خوشبختانه عمده این افراد نیز توجیه شده و از ماسک استفاده میکنند.
رئیس پلیس مترو تهران در پایان استفاده از ماسک را بسیار مهم توصیف کرد و افزود: ایستگاههایی داریم که روزانه بیش از ۴۰ هزار مسافر در آن تردد میکنند. در این ایستگاهها باید پروتکلهای بهداشتی رعایت شده و حتماً از ماسک استفاده شود. پلیس نیز تا جایی که در توان دارد در خدمت مردم بوده و برای حفظ سلامتی آنان و جامعه اقدام خواهد کرد که تاکید بر استفاده از ماسک نیز در همین راستا و برای سلامت خود مردم است.
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