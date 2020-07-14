توصیه جدی به استفاده کودکان دو سال به بالا از ماسک

محمد افکار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متأسفانه یک نوزاد ۵۰ روزه و یک کودک سه ساله مبتلا به کرونا در تربت جام، جان باختند و همچنین در شهرستان‌های مختلف کشور و جهان نیز گزارش‌هایی از این دست وجود دارد که این موضوع نشان می‌دهد برای کووید ۱۹ هیچ محدودیت سنی وجود ندارد و همه آحاد جامعه می‌توانند در خطر باشند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت: البته شیوع بیماری کرونا در بین کودکان کمتر است، به دلیل سیستم ایمنی که دارند، اما امروز در خبرها می‌توانید مطالعه کنید که افراد متفاوتی فارغ از گروه سنی خاصی از شهرهای مختلف مبتلا شدند و این مسئله بیانگر این است که برای کووید ۱۹ "هیچکس در امان نیست". البته همانطور که گفتیم شیوع بیماری در عین حال در گروه‌های سنی مختلف متفاوت است.

افکار با بیان اینکه در بین فوت شدگان بیماری کرونا در جهان همه گروه‌های سنی وجود دارند، تاکید کرد: کودکان بالای ۲ سال حتماً باید از ماسک استفاده کنند و نباید به این مسئله اکتفا کرد که شیوع بیماری در بین این گروه سنی، کم است. البته کودکان یک اهمیت ویژه ای نیز برای جامعه پزشکی دارند و آن این است که می‌توانند ناقل بدون علامت باشند و به دلیل تماس نزدیک با بزرگ‌ترها به ویژه افراد مسن می‌توانند انتقال ویروس را به خانه‌ها ممکن سازند. لذا دلیل دیگری که توصیه می‌کنیم که کودکان بالای ۲ سال از ماسک استفاده کنند، اهمیت سلامت بزرگسالان است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام در خصوص اینکه اگر با فردی که به بیماری کرونا مبتلا است، ارتباط داشتیم، چه باید کرد، گفت: چهار سناریو برای این مسئله مد نظر است. اول اینکه ممکن است با فرد مبتلا به کووید ۱۹ تماس نزدیک داشتید، اما این تماس ادامه ندارد، بنابراین باید ۱۴ روز خود را قرنطینه کنید. در وضعیت دوم اگر با فرد مبتلا تماس نزدیک داشتید و با او زندگی می‌کنید ولی امکان جدا سازی بیمار وجود دارد، ۱۴ روز پس از شروع جداسازی خود را قرنطینه کنید.

وی افزود: سومین وضعیت این است که در قرنطینه هستید، اما دوباره با فرد مبتلا به کووید ۱۹ تماس نزدیک داشتید، بنابراین ۱۴ روز پس از تماس مجدد باید خود را قرنطینه کنید و چهارمین وضعیت نیز این مورد است که با فرد مبتلا به کرونا زندگی می‌کنید و امکان جداسازی در مدت بیماری وجود ندارد، لذا باید ۱۴ روز پس از کسب شرایط ختم جداسازی (بهبودی بیمار)، خود را قرنطینه نمائید.