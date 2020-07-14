۵۵ درصد آب شرب مورد نیاز تبریز از محل خط زرینه رود تامین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرمانداری تبریز، احمد اسدی امروز در جلسه بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص کمبود آب شرب محلات تبریز، اظهار داشت: مشارکت فعالانه شهروندان در صرفه‌جویی و مدیریت مصرف آب تنها راهکار کوتاه مدت برای برون رفت از مشکل آب شرب تبریز است.

وی گفت: جلسات عادی و اضطراری در خصوص مشکل آب شرب تبریز با حضور ادارات مربوطه تشکیل و تمهیدات میان مدت و بلند مدت اتخاذ و در دست اجرا می‌باشد. اما به دلیل درگیری شهرستان تبریز با ویروس کرونا از اسفند ۱۳۹۸ و افزایش سرانه مصرف آب از ۱۵۰ لیتر به ۲۵۰ لیتر در شبانه روز، اصلی ترین راهکار برون رفت از وضع موجود، جلب مشارکت فعالانه مردم و صرفه جویی در مصرف آب است.

اسدی افزود: آب شرب مورد نیاز تبریز از محل خط زرینه رود ۵۵ درصد، چاه‌های موجود در دامنه شمالی سهند، شرق تبریز و محدوده شهر ۳۱ درصد، سد نهند ۱۳ درصد و قنوات تبریز حدود یک درصد تأمین می‌شود که افزایش سهم آب دریافتی از زرینه رود، حفر چاه‌های جدید، وارد فاز شدن چاه‌های متروکه و افزایش دبی آب اختصاصی از سد نهند راهکارهای میان مدت برای رفع مشکل آب شرب تبریز است.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تبریز افزود: راهکار بلند مدت رفع مشکل آب تبریز به عنوان یک کلانشهر در حال گسترش، تسریع در انتقال آب ارس به تبریز است که با انجام این پروژه در کنار فرهنگ سازی برای مصرف صحیح آب و تمهیدات مدیریت صحیح آب، من جمله هوشمندسازی کنتورها، اصلاح شبکه، استفاده از دوش‌های فشار قوی، شیرهای اهرمی و هوشمند و … در آینده نه چندان دور شاهد رفع مشکل آب شرب تبریز خواهیم بود.