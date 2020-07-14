دیوان بین المللی دادگستری به نفع قطر رأی داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، دیوان بین المللی دادگستری در موضوع تحریم هوایی قطر از سوی چهار کشور عربی به نفع دوحه رأی داد.

بر اساس این گزارش، دیوان بین المللی دادگستری امروز سه شنبه در موضوع تحریم هوایی از سوی چهار کشور عربستان، امارات، بحرین و مصر علیه قطر به نفع دوحه رأی داد.

این دیوان با اجماع، اعتراض چهار کشور تحریم کننده قطر را رد کرد.

کشورهای عربستان، امارات، بحرین و مصر روابط دیپلماتیک و تجاری خود را در سال ۲۰۱۷ با قطر را به اتهام حمایت دوحه از تروریسم قطع کردند. قطر این اتهام را رد کرده و اقدام این کشورها را با هدف تضعیف حاکمیت خود ارزیابی کرده است. عربستان،‌ امارات و بحرین تمامی مسیرهای دریایی، زمینی و هوایی را با قطر مسدود کرده اند.