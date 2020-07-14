به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه آمریکائی واشنگتن پُست، وزارت خارجه چین امروز سهشنبه اعلام کرد که در واکنش به جدیدترین اقدام واشنگتن در فروش تسلیحات به تایوان، تحریمهایی را علیه شرکت تسلیحاتی «لاکهید مارتین» آمریکا اعمال خواهد کرد.
در همین رابطه، «ژائو لیجیان» سخنگوی وزارت خارجه چین هم امروز اعلام کرد که آمریکا با اقدامهای خود صلح و ثبات در منطقه را زیر سؤال میبرد.
وی در این خصوص گفت: پکن قاطعانه با تصمیم آمریکا در خصوص فروش سلاح به تایوان مخالف است.
واکنش چین به بسته ۶۲۰ میلیون دلاری ِارتقای موشکهای زمین به هوای پاتریوت تایوان توسط آمریکا به انجام رسیده است.
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