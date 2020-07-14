تامین آب مورد نیاز شهرک صنعتی الغدیر از سرشاخه های دز

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد غضنفری ظهر سه شنبه در پایان بازدید از شهرک الغدیر در گفت و گو با خبرنگاران با انتقاد از تأمین نشدن زیرساخت‌های این شهرک از جمله آب و برق و گاز گفت: کمبود ۷۶ لیتری آب این شهرک قرار است از محل آب تخصیصی سرشاخه‌های دز تأمین شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم ضمن اشاره به ضرورت برآورد دقیق از اعتبار مورد نیاز برای تکمیل و توسعه شهرک الغدیر درباره مشکل گاز این شهرک گفت: شرکت گاز استان با وجود محدودیت‌های مالی حداکثر در نیمه اول امسال گاز مورد نیاز این شهرک را متصل کند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه شرکت شهرک‌ها نباید کار واگذاری را زمین را معطل تأمین گاز یا برق کند، درباره مشکل برق شهرک الغدیر گفت: قرار بود شرکت توزیع برق استان ۱۰ مگاوات برق مورد نیاز این شهرک را تأمین کند اما شرکت برق معتقد است برای عملیاتی شدن بادی تفاهم نامه‌ای با شرکت شهرک‌ها منعقد شود.

غضنفری با تاکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی وقتی در جلسه‌ای تعهدی می‌دهند، باید به علم همه جوانب کار باشد، گفت: هر دستگاه اجرایی باید در موعد مقرر به تعهدش عمل کند چراکه بدقولی آنها آثار نامطلوبی برای نظام به بار می‌آورد.

قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمودآباد، ثامن‌الائمه (ع) - قنوات - و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است.

شهرک صنعتی الغدیر قم در ۵۰ کیلومتری قم و بیش از ۲ هزار هکتار وسعت دارد که که ۱۵۰ هکتار آن عملیاتی شده است،