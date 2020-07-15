چهار صندوق خرد اعتبارات زنان روستایی در شهرستان گلپایگان فعال است

حیدرعلی گلمحمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص صندوق خرد اعتبارات زنان روستایی در روستاهای شهرستان گلپایگان، اظهار داشت: در راستای سیاستهای دولت در خصوص ایجاد اشتغال در روستاها یکی از برنامهها ایجاد صندوق خرد اعتبارات زنان روستایی است که با مشارکت زنان راهاندازی میشود.
وی گفت: در روستای سعیدآباد گلپایگان با مشارکت ۳۰ نفر از زنان صندوق خرد اعتبارات زنان روستایی راهاندازی شده است و دولت نیز در این خصوص تسهیلات چهار درصد پرداخت میکند که زنان روستای سعیدآباد با استفاده از این اعتبارات محصولات کشاورزی را به صورت خشک یا فرآوری شده در بازار میفروشند که تولید درآمد در جوامع روستایی محسوب میشود.
مدیر جهاد کشاورزی گلپایگان با بیان اینکه جهاد کشاورزی با همکاری فرمانداری و بخشداری اقدام به ایجاد صندوق خرد اعتبارات زنان روستایی میکند و دهیاریها نقش مؤثری در ترغیب زنان دارند، گفت: اکنون در شهرستان گلپایگان چهار صندوق خرد اعتبارات زنان روستایی فعالیت دارد و ظرفیت اضافه شدن هشت صندوق دیگر نیز وجود دارد.
گلمحمدی متذکر شد: اگر صندوق خرد اعتبارات زنان روستایی در گلپایگان اضافه شود شبکهای میشود و با صندوقهای خرد اعتبارات زنان استان که با صندوق کشوری ارتباط دارند متصل میشوند.
وی تأکید کرد: صندوقهای اعتبارات خرد زنان روستایی الگوی اقتصاد مقاومتی و توانمند سازی زنان روستایی در راستای تأمین مالی خانوادهها و ایجاد اشتغال زنان روستایی است.
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