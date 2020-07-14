۱۰۷ واحد زمین خالی شهرک های صنعتی تهران تعیین تکلیف شود

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی، عصر سه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار داشت: تحولاتی که در حوزه شهرکهای صنعتی در سال گذشته و جاری داشتیم مناسب بوده هر چند باید در برخی موارد تأکیدات ویژه داشته باشیم که واحدهای غیرفعال که تعداد آنها یکهزار و ۴۰۰ عدد است برای فعال سازی در اولویت قرار بگیرند.
محسنی بندپی با بیان اینکه استان تهران از لحاظ تعداد واحدهای تعطیل شده در رده دوم قرار گرفته است گفت: استان تهران با ۱۷ درصد واحد تعطیل بعد از اصفهان با ۱۵ درصد در رده دوم قرار دارد لذ ا باید برای تعیین تکلیف این واحدهای تعطیل شده نهایت تلاش صورت بگیرد و نسبت به فعال سازی مجدد اقداماتی صورت بگیرد.
استاندار تهران با اشاره به اینکه برای راه اندازی و در اختیار قرار دادن زمین به تولید کننده توسط دولت و استانداری هزینههای زیادی صورت گرفته است، گفت: نسبت به یک هزار و ۱۰۷ واحد زمین خالی که به تولید کنندگان داده شده باید ضرب الاجلی برای تعیین تکلیف این زمینها داده شود چرا که با اوضاع پیش آمده و گران شدن زمین این گونه نباشد که بخواهند زمینها را به قیمت بالاتر بفروشند لذا باید نظارتی صورت بگیرد که اگر برنامه واگذاری زمینها است با همان قیمتی که خریدهاند به فرد دیگر واگذار کنند.
وی در ادامه در خصوص پروژههای زیرساختی عنوان داشت: دستگاههای ملی سهم استان تهران رانمی دهند که باید در این زمینه مطالبه گری صورت بگیرد و در راستای احقاق ۳۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده مطالبه داشته باشیم و مکاتباتی را انجام دهیم.
محسنی بندپی بیان داشت: صنعت کشاورزی باید در اولویت باشد و کشت گلخانهای نیز در برنامه باشد و اقداماتی نیز در پرند و قرچک صورت گرفته است و شهریار در حال راه اندازی است.
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