احتمال بازداشت مقامات صهیونیست با حکم دیوان کیفری بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، رسانه صهیونیستی یدیعوت آحارونت به هراس مقامات رژیم صهیونیستی از صدور حکم بازداشت علیه آنها از سوی دیوان کیفری بین المللی به خاطر جنایت جنگی که علیه فلسطینی ها مرتکب شده اند،اشاره کرد.
این رسانه صهیونیست گزارش داد: احتمالا دیوان کیفری بینالمللی به زودی تصمیم خواهد گرفت که تحقیقاتی را درباره اینکه اسرائیل جنایتهای جنگی و جنایت علیه بشریت مرتکب شده، انجام دهد. تلآویو نگران است دیوان کیفری بینالمللی بعد از شروع تحقیقات به صورت محرمانه حکم جلب مقامات اسرائیلی را صادر کند.
یدیعوت آحارونت اعلام کرد: ممکن است حکم جلب مقامات ارشد از جمله نخستوزیر، وزرا، رئیس ستاد ارتش، رهبران و افسران ارشد و رؤسای شوراها در شهرکها صادر شود. احتمالا تلآویو همکاری با دادگاه را رد کند و همین مساله باعث شود دادگاه به صورت محرمانه حکم جلب صادر کند و اسرائیل از آن اطلاع حاصل نکند. در نتیجه مقامات اسرائیلی باید در سفرهایشان به خارج احتیاط داشته باشند.
این روزنامه نوشت: اسرائیل برای سلب مشروعیت دیوان تلاش خواهد کرد و از آمریکا درخواست میکند که تحریمهای بیشتری را علیه دادگاه اعمال کند. تصمیمات دادگاه در تمام کشورهای عضو از جمله کشورهای اتحادیه اروپا، برخی کشورهای آفریقایی، استرالیا، ژاپن و کشورهای آسیایی دیگر کارآمد خواهد بود.
یدیعوت آحارونت نوشت: مصونیتی از سوی این دادگاه برای وزرا و نخستوزیران به ویژه آنهایی که هنوز در پستهایشان هستند، وجود ندارد. اگر حکم جلب مقامات اسرائیلی صادر شود نمیتوانند به بسیاری از کشورها بروند.
اوایل مه گذشته فاتو بنسودا، دادستان کل دیوان کیفری بینالملل اعلام کرد این دادگاه اختیار تحقیقات درباره جنایتهای جنگی احتمالی در اراضی فلسطین را دارد اما همچنان باید اداره نخست این دادگاه تصمیم نهایی را بگیرد.
فلسطینیها از تصمیم بنسودا استقبال و ابراز امیدواری کردند که دادگاه به زودی تحقیقات رسمی خود را آغاز خواهد کرد اما رژیم صهیونیستی و آمریکا از این اقدام انتقاد کردند. احتمالا طی چند روز آینده این دادگاه تصمیم خود را اعلام کند.
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