تصمیم گیری برای کاهش حجم حضور کارکنان در ادارات تهران

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی عصر سه شنبه در حاشیه برگزاری جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه برگزاری هر گونه تجمع از عزا و عروسی در تهران ممنوع است اظهار داشت: استخرهای سرپوشیده، باشگاه‌های بدنسازی و ورزش‌های پر برخورد مثل کشتی و جودو و کاراته فعالیتشان متوقف است.

استاندار تهران با بیان اینکه هر گونه فعالیت جمعی و حضور بیش از حد افراد امکان انتشار فزاینده ویروس را به همراه خواهد داشت گفت: برگزاری همایش‌ها متوقف شده و نماز جمعه نیز مثل هفته‌های گذشته با همکاری ستاد برگزاری نماز جمعه برگزار نخواهد شد و ۱۰ مر کز تجاری نیز که فاصله اجتماعی را رعایت نمی‌کردند احضار شدند و اخطار دریافت کردند.

وی عنوان داشت: نظارت بر صنوف که بر اساس پروتکل‌ها بازگشایی شده‌اند از امروز جدی تر شده و با این اصناف در صورت عدم رعایت پروتکل‌ها برخورد جدی خواهد شد.

محسنی بند پی در خصوص حضور کارمندان در ادات نیز بیان داشت: در این زمینه ۸ پیشنهاد ارائه شده که ۶ مورد آن مصوب شده و ۲ مورد بعدی در دستور کار است و در خصوص کاهش حجم حضور کارکنان دولت در دستگاه‌های اجرایی نیز امشب تصمیم گیری خواهد شد.