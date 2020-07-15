«برجام» از ابتدا ناقص متولد شد/ به بلوک شرق توجه کنیم

محمدصالح جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پنجمین سالگرد انعقاد قرارداد برجام، گفت: برجام یک برنامه عملیاتی مشترکی بود که آمریکایی‌ها در راستای تأمین منافع خودشان آن را مطرح و تلاش کردند تا تصویب شود.

وی بیان کرد: پس از گذشت چندین سال از انعقاد قرارداد برجام، هنوز ملت و کشور ما از این توافق منافعی را به دست نیاورده است و در مقابل، برجام باعث شد که بسیاری از منافع کشور از دست برود.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصریح کرد: مطابق با برجام، ایران بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای خود را کنار گذاشت به گونه‌ای که سانتریفیوژها را جمع آوری کردیم و در سایه آن، نوعی اطمینان برای طرف مقابل ایجاد شد که ایران، دیگر در موضوع غنی سازی حرفی برای گفتن ندارد.

جوکار تاکید کرد: برجام از روز اول ناقص متولد شد و به همین دلیل توافق هسته ای مانند چماقی بر سر ما بود و با وجود اینکه انتظار می‌رفت حداقل اتحادیه اروپا تعهداتش را عملیاتی کند اما آنان نیز مانند آمریکا به تعهدات خود توجه نکردند.

وی افزود: امروز چیزی از برجام باقی نمانده است که کسی از آن برای خود پیراهنی بدوزد و ما با آن دچار خسارت جدی شدیم.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصریح کرد: در صورتی می‌توان برجام را سند افتخار دانست که منافع و برکاتی برای ما داشته باشد اما برنامه جامع اقدام مشترک اینگونه نبود و ما منافع زیادی را به دلیل قرارداد برجام از دست دادیم.

جوکار بیان کرد: در ۵ سالگی برجام نه تنها فشارها وتحریم ها علیه کشورمان کاهش نیافته بلکه بیشتر شده است و در این شرایط باید فرمایش مقام معظم رهبری را مورد توجه قرار دهیم که فرمودند برجام یک تجربه تلخ تاریخی است و دیگر نباید به دشمنانی چون آمریکا اعتماد کنیم.

وی گفت: ما باید ضمن توجه به منافع خودمان، از ظرفیت کشورهای دیگر بویژه بلوک شرق استفاده کنیم و متأسفانه در سال‌های گذشته از ظرفیت کشورهای همسایه به خوبی استفاده نشده و باید قراردادهای مشترکی با آنان منعقد شود تا از این طریق تحریم‌ها را شکست دهیم.