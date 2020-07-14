ثبت اطلاعات توزیع لاستیک در سامانه توزیع و فروش یزد الزامی شد

محمدرضا علمدار یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد کنترل و پایش بازار خرید و فروش لاستیک اظهار داشت: بر اساس گزارش‌های دریافت شده در مورد توزیع لاستیک سواری، توسط شرکت‌های تعاونی و فروشگاه‌های وابسته به نهادها و ادارات استان در ماه‌های اخیر، تمامی دستگاه‌های مزبور مطابق با دستورالعمل توزیع تایر مصوب کارگروه تنظیم بازار استان و مصوبه کمیته تخصصی لاستیک هرگونه توزیع تایر سواری با ثبت مشخصات خریداران در سامانه توزیع تایر سواری تحت نظارت صورت می‌پذیرد.

وی افزود: از آنجا که فروش و توزیع لاستیک خارج از شبکه مجاز رسمی ثبت شده، غیر قانونی است، ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت نام کاربری توسط نمایندگان این دستگاه‌ها با محوریت اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک شهرستان یزد الزامی شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد یادآور شد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۹ فقره پرونده به ارزش ۲۹۰ میلیون و ۹۴۲ هزار ریال در این زمینه تشکیل شده است.