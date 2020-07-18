صادرات ۵۳۱ هزار تن کالا از گمرکات استان/ مرز در انتظار حل مشکلات

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: کووید ۱۹، را می‌توان یک پدیده خارق العاده در جهان دانست، پدیده‌ای که شاید بتوان گفت حتی در بخش بندی تاریخ نیز دست برده و آن را به پیش از ظهور خود و پس از آن تقسیم کرده است، ویروس کوچکی که امروز علاوه بر اینکه دشمن سلامتی است، بر اقتصاد و روابط اقتصاد بین الملل نیز تأثیر گذاشته است.

بستن مرزها و کاهش شدید صادرات، واردات و ترانزیت کالا از گمرکات کشورهای جهان رکود اقتصادی بسیار بزرگی بر دنیا تحمیل کرده که در این بین، کشور ما و خراسان رضوی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.

صادرات ۵۳۱ هزار تن کالا از گمرکات خراسان رضوی

ناظر گمرکات استان خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فعالیت گمرکات استان در شرایط کرونا بیان کرد: در حال حاضر تشریفات صادرات و ترانزیت از گمرکات استان در حال انجام است؛ به گونه‌ای که طی سه ماه اول سال جاری، ۵۳۱ هزار تن کالا معادل ۲۷۲ میلیون دلار از گمرکات خراسان رضوی به افغانستان، عراق، هنگ کنگ، اسپانیا و چند مقصد دیگر صادر و همچنین ۱۶۸ هزار تن کالا نیز از گمرکات استان ترانزیت شده است.

امید جهانخواه افزود: امیدواریم با انجام اقدامات خوب به عمل آمده توسط تمامی سازمان‌های ذیربط و رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی در مرزهای استان، شاهد برگشت تبادلات تجاری به روال قبل از شیوع این بیماری همه گیر باشیم.

وی در خصوص حجم مبادلات تجاری بین کشورهای همسایه شمال و شرق کشور با خراسان رضوی نیز اظهار کرد: حجم مبادلات تجاری گمرکات خراسان رضوی با کشورهای شمال و شرق ایران شامل روسیه، ترکمنستان، آذربایجان، افغانستان، ارمنستان و پاکستان بالغ بر ۴۸۶ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۲۰۲ میلیون دلار بوده است.

در حال حاضر، تبادل کالا در مرز سرخس از طریق ریل انجام می‌شود و مرز جاده‌ای همچنان بسته است گمرکات خراسان رضوی در خصوص محدودیت‌های تجاری در مرزهای استان، ابراز کرد: در حال حاضر تبادل کالا با افغانستان در خراسان رضوی در حال انجام است و همچنین مبادلات تجاری با ترکمنستان نیز صرفاً از طریق ریلی برقرار است. در خصوص تبادل کالا از طریق جاده در مرز سرخس نیز رایزنی لازم از طریق سفارت جمهوری اسلامی ایران در عشق آباد و نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور در حال انجام است که امیدواریم در آینده نزدیک تبادل جاده‌ای کالا به روال گذشته بازگردد.

دوغارون، گمرکی که بر کرونا پیروز شد

مدیر کل گمرک دوغارون نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیشینه گمرک دوغارون اظهار کرد: گمرک دوغارون از قدیمی ترین گمرکات کشور با حدود ۱۰۰ سال قدمت است که اشتراک دینی، فرهنگی، زبانی و اجتماعی بسیاری که بین مردم دو سوی مرز دوغارون وجود دارد در روند توسعه و پیشرفت مرز تأثیرگذار بوده است.

محمد کوهگرد تصریح کرد: خوشبختانه تفاهم خوبی بین دو کشور برقرار است و هرگاه مشکل یا مسئله‌ای بوده، توانستیم با گفتگو و تفاهم به یک راه حل مناسب برسیم. البته گاهی ممکن است ترافیک کامیونی در مرز به وجود آید، این مسئله به این جهت است که حجم کار در مرز دوغارون بسیار بالا است.

وی در خصوص وضعیت گمرک دوغارون در دوره ظهور و بروز کووید ۱۹، ابراز کرد: در دوره کرونا گمرک دوغارون جزو گمرکاتی بوده که تقریباً هیچ وقفه‌ای در کار آن ایجاد نشد و هیچ‌گونه محدودیتی علی الخصوص در حوزه تجاری نداشتیم، حتی در اوج شیوع بیماری کرونا دستگاه‌های مستقر در مرز با تلاشی که داشتند و با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و همراهی شبکه بهداشت و درمان به کار خود ادامه دادند.

با وجود پیک کرونا در استان، روند کار گمرک دوغارون افزایشی بوده است؛ البته کنترل‌های بهداشتی محدودیت‌های زمانی ایجاد کرد ولی تأثیر چندانی نداشت وی بیان کرد: در حال حاضر نیز روند کار گمرک دوغارون با وجود پیک کرونا در خراسان رضوی روندی افزایشی است، البته کنترل‌های بهداشتی هرچند زمانبر بود و محدودیت زمانی ایجاد کرد، اما تأثیر چندانی نداشت.

کوهگرد افزود: در بخش مسافری نیز مباحث سلامت محوری انجام شد و به تازگی در ورود تجار و مراجعین حوزه درمانی مشکلی نیست، اما در مباحث توریستی فعلاً محدودیت وجود دارد.

با حل مشکلات زیرساختی مرز دوغارون، توانایی گمرک پیشرفت چشمگیری خواهد یافت

مدیر کل گمرک دوغارون در خصوص مهمترین نیازهای مرز دوغارون، گفت: یکی از مهمترین مباحثی که می‌تواند به شتاب بخشی صادرات و واردات در مرز دوغارون بیانجامد، حل مشکل محور خروجی در نقطه اختلافی است. دست اندازها و خرابی این محور، مسیر تردد کامیون‌ها هم به سمت ایران و هم افغانستان را کند و با مشکل مواجه می‌کند.

وی مسئله ادامه داد: خرابی این نقطه هم در حوزه مسافری و هم کامیون‌های کالا تأثیرگذار است، چرا که اگر راننده از یک سرعتی بیشتر حرکت کند، طبیعتاً واژگون می‌شود و واژگونی نیز خطرات خاص خود را دارد و کالا هم به مشکل می‌خورد.

کوهگرد ادامه داد: در بحث مرز و حوزه اقتصادی به خصوص در امر شتاب بخشی به صادرات و واردات، دو طرف قضیه باید پای کار باشند و همگام جلو روند. در مرز دوغارون یک دستگاه ایکس ری کامیونی وجود دارد و از مهمترین ابزارهایی که سرعت به امر ورود و خروج می بخشد، باسکول است که در گمرک، منطقه ویژه و بازارچه دوغارون، حدود ۱۴ باسکول وجود دارد، این درحالی است که در گمرک اسلام قلعه افغانستان دو باسکول وجود دارد، لذا با این حجم تردد و این دو باسکول، کار کمی سخت می‌شود و شتاب بخشی به بحث صادرات و واردات سرعت لازم را نمی‌گیرد.

یکی از نیازهای مرز دوغارون، تجهیز پارکینگ‌های اسلام‌قلعه است که می‌تواند به کار گمرک سرعت ببخشد مدیرکل گمرک دوغارون یکی دیگر از نیازهای مرز را تجهیز پارکینگ‌های اسلام قلعه بر اساس نوع خودرو عنوان کرد و گفت: تجهیز پارکینگ‌ها هم یکی از مواردی است که می‌تواند به کار گمرک سرعت ببخشد تا تردد بر اساس نیاز مرز چه در ایران و چه در افغانستان صورت گیرد.

وی ابراز کرد: پارکینگ‌های سازماندهی شده که متناسب با نیاز کالا، کامیون‌ها را به سمت ایران روانه کند، در گمرک اسلام قلعه نیست، به عنوان مثال همه کامیون‌ها در یک خط ممتد از طرف افغانستان به سمت ایران حرکت می‌کنند، ممکن است در همان لحظه به تانکرهای سوخت نیاز داشته باشیم، اما تانکرها بین دیگر کامیون‌ها قرار گرفته باشد و امکان اینکه به سرعت به سمت مرز حرکت کنند ندارند، از آن طرف قضیه نیز ممکن است به کامیون چادری یا کفی در هر لحظه نیاز کمتری باشد، اما به دلیل حضور بیشتر در صف ورود، با تراکم بیشتر و مازاد بر نیاز وارد ایران شوند.

وی در خصوص ۲۴ ساعته شدن مرز، گفت: به دلیل اینکه این موضوع، یک بحث کلی است و باید توسط مراجع مربوطه در خصوص آن تصمیم گیری شود، نمی‌توان اظهار نظری کرد اما در مجموع اگر مشکلات زیرساختی مرز برطرف شود، توانایی گمرک به حد قابل قبولی افزایش پیدا می‌کند.

با تلاش بسیار در برخی گمرکات نظیر دوغارون شاهد افزایش سطح تبادلات تجاری بودیم؛ رویدادی که می‌توان از آن به پیروزی دوغارون بر کرونا یاد کرد. در گمرک سرخس نیز بعد از وقفه‌ای، مبادلات تجاری بر بستر ریلی آغاز شده و امید می‌رود با پیگیری‌های انجام شده، به زودی به سطح زمینی نیز توسعه یابد.