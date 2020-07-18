سلامت شهری زیر چرخ وانتی ها/ سوداگری کرونا در روز بازارهای بیرجند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: علی رغم گذشت چند ماه از ورود کرونا به استان، متأسفانه بسیاری از پروتکل‌های بهداشتی به فراموشی سپرده شده و این ویروس در سایه بی توجهی‌ها تاخت و تاز می‌کند.

بنا به گفته مسئولان در حال حاضر ۸۰ نفر از هم استانی‌ها قربانی این بیماری ناشناخته شده‌اند و آمار مبتلایان روز به روز افزایش می‌یابد. به گونه‌ای که خراسان جنوبی در رتبه دوم کشوری به لحاظ بستری بیماران حاد تنفسی قرار گرفته است.

کادر خسته پزشکی هم این روزها بیش از پیش مردم را نسبت به رعایت موارد بهداشتی فرا می‌خوانند و جامعه را نسبت به استفاده از ماسک دعوت می‌کنند.

متأسفانه علی رغم هشدارهای مسئولان بخش زیادی از مردم از رعایت موارد بهداشتی سر باز می‌زنند. علاوه بر این برخی از فروشندگان مواد بهداشتی و وانت‌های میوه فروش میدان تاختن ویروس در بین مردم را باز می‌کنند.

اگرچه امروزه کمتر کسی نسبت به مسائل بهداشتی و خطرات ناشی از فعالیت ویروس کرونا بی اطلاع است اما افراد زیادی نسبت به این موارد بی اهمیت هستند.

میوه فروش‌ها در ایستگاه‌هایی خاص جانمایی شدند تا نظارت مسئولان بیشتر باشد اما باز هم موارد زیادی مشاهده می‌شود که فروشندگان بی پروا و بدون استفاده از ماسک و دستکش نسبت به فروش محصول اقدام می‌کنند.

علاوه بر این در سطح بازارها بسیاری از مواد غذایی مانند حبوبات روباز بوده و به صورت فله‌ای به فروش می‌رسد که شاید همین امر راهی برای انتقال کرونا به دیگران باشد. این شرایط در حالی است که کارشناسان مسائل بهداشتی اذعان دارند ویروس کرونا از طریق حبوبات و آجیل‌های روباز مانند تخمه به خوبی منتقل می‌شود.‌

به نظر می‌رسد فروشندگان در سطح بازار و خیابان‌ها سلامت مردم را با سود خودشان سودا می‌کنند که می‌طلبد مورد توجه ویژه قرار گیرد.

میوه به طعم کرونا

یکی از شهروندان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: متأسفانه بسیاری از مغازه‌ها نه تنها پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند بلکه دستکشی برای استفاده مردم هم در ورودی مغازه نگذاشته‌اند.

صادق شهریاری با اشاره به فروش محصولات کشاورزی در ایستگاه‌های عرضه، ادامه داد: شب گذشته برای خرید میوه به بلوار مجیدیه رفتم که فروشنده هیچ مورد بهداشتی را رعایت نکرده بود.

وی افزود: برای خرید یک کیلو آلبالو، خودم بدون هیچ واکنشی از سوی فروشنده داخل نایلون ریختم این در حالی که از دستکش استفاده نکردم.

شهریاری بیان کرد: بدون شک این مورد خودش می‌تواند عاملی بزرگ برای انتقال ویروس کرونا باشد که باید مورد توجه قرار گیرد.

بازگشت دوباره خرده فروشان به کنار خیابان

یکی دیگر از شهروندان هم در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: در روزهای نخست ورود کرونا فروش محصولات مختلف در میدان سه راه اسدی، جنب بلوار فرزان از فروش ممنوع شد.

فریبا حبیبی ادامه داد: متأسفانه علی رغم شیوع کرونا باز هم عده‌ای در حاشیه خیابان اقدام به فروش میوه‌های تابستانی کرده‌اند که شاید از چشم مسئولان مخفی مانده است.

وی با اشاره به وضعیت مردم و کسبه در روز بازارها بیان کرد: بسیاری از کسبه‌ها در سطح بازار مواد غذایی موارد بهداشتی را رعایت نکرده و علی رغم تأکیدات، از زدن ماسک سر باز می‌زنند.

حبیبی با تاکید بر اینکه باید نظارت بیشتری بر سطح روز بازارها شود، اظهار کرد: اگر مردم و مسئولان با یکدیگر به میدان مبارزه آیند، بدون شک کرونا شکست می‌خورد.

وی با بیان اینکه کرونا هر روز در چهره جدیدی وارد می‌شود، افزود: بدیهی است که این ویروس می‌تواند حتی بر روی سطح زمین و میوه‌ها نشسته و به دیگران منتقل شود.

حبیبی با بیان اینکه فروشندگان روزانه با افراد زیادی رو به رو می‌شوند، افزود: متأسفانه بخش زیادی از این قشر نه تنها از ماسک استفاده نمی‌کنند بلکه رعایت فاصله اجتماعی را هم به فراموشی سپرده اند.

گلایه‌هایی از فروشندگان

یکی دیگر از شهروندان هم در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: اگرچه مسئولان ایستگاه‌هایی برای جانمایی وانتی‌های میوه فروش در نظر گرفته‌اند اما هنوز هم افرادی به صورت سیار اقدام به فروش میوه می‌کنند.

زینت سلمانی با بیان اینکه فعالیت این وانتی‌ها بدون استفاده از دستکش و بعضاً ماسک بر شیوع ویروس می‌افزاید، گفت: متأسفانه برخی از این افراد حتی کارت‌خوان نداشته و مرتب با پول نقدی سر و کار دارند.

به گفته وی بسیاری از فروشندگان میوه‌ها را روی زمین پهن می‌کنند و در حال فروش هستند که با توجه به آنچه مسئولان بهداشتی می‌گویند این ویروس به علت سنگینی روی زمین بیشتر حضور دارد.

وی با اشاره به ازدحام جمعیت در بازار بیان کرد: شهروندان حداقل برای سلامت خود و خانواده‌هایشان ارزش قائل شوند و از حضور بی مورد در سطح بازار خودداری کنند.

سلمانی با بیان اینکه متأسفانه در بسیاری از لباس فروشی‌ها مسائل بهداشتی به فراموشی سپرده می‌شود، افزود: اتاق پرو لباس خود مکانی مناسب برای فعالیت کرونا بوده که بسیاری از افراد نسبت به آن غفلت دارند.

جانمایی ۴ ایستگاه فعالیت وانتی‌های میوه فروش در شهر

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری بیرجند در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به فروش محصولات جالیزی بیان کرد: چهار نقطه در سطح شهر برای وانت بارها برای فروش میوه در نظر گرفته شده است.

احمد لطایفی با بیان اینکه امروزه مردم برای حفظ جان خودشان هم پروتکل‌های بهداشتی را رعایت می‌کنند، گفت: فروشنده مجبور به رعایت مواردی مانند ضدعفونی سطوح و کارت‌خوان، استفاده از ماسک و دستکش و رعایت فاصله اجتماعی هستند.

وی با بیان اینکه تیم بازرسی بهداشت و شهرداری بر فعالیت روز بازارها و میوه فروشان وانتی نظارت می‌کنند، افزود: در صورت مشاهده تخلف با استفاده از ابزارهای قانونی برخورد می‌کنیم.

لطایفی بیان کرد: در ایستگاه‌ها باید میوه داخل سبد یا ماشین عرضه شود و یا روی زیرانداز ارائه شود.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری بیرجند بیان کرد: ایستگاه‌های عرضه میوه آسفالت و مسقف بوده و فروشندگان موظف به رعایت مسائل بهداشتی هستند.

توقیف روزانه ۱۰ خودرو میوه فروش

رئیس اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری بیرجند هم در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: روزانه بیش از هشت تا ۱۰ خودروی میوه فروش متخلف در بیرجند توقیف و جریمه می‌شوند.

موسی مولایی با بیان اینکه تنها توقیف خودروهای متخلف کارساز نیست، اظهار کرد: حسب حکم قضائی نیروهای انتظامی باید در ورودی‌های شهر از ورود خودروهای میوه فروش جلوگیری کنند.

وی با تاکید بر اینکه آمادگی برخورد قانونی با متخلفان را داریم، اظهار کرد: بیشتر خودروهای توقیف شده از سمت زابل و زاهدان هستند چراکه بومی‌ها به خوبی در ایستگاه‌های مخصوصی جانمایی شده‌اند.

میرزایی با بیان اینکه غرفه‌های برای فعالیت افاغنه، دست فروشان و غیر بومی‌ها در بازار بلوار مسافر پیش بینی شده است، اظهار کرد: با متخلفین برابر بر قوانین برخورد می‌شود.

تعرض کسبه به پیاده روها ممنوع

رئیس اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری بیرجند بیان کرد: همچنین در صورت شکایت مردم با وانت بارهایی که به اقدام به فروش محصولات کشاورزی می‌کنند، برخورد می‌شود.

وی بیان کرد: از شهروندان خواستاریم در صورت مشاهده تخلف مراتب را از طریق سامانه ۱۳۷ و یا شماره ۳۲۲۲۲۲۰۲ به شهرداری گزارش دهند.

میرزایی با اشاره به سد معبر از سوی برخی افراد و فروشندگان بیان کرد: برابر بر تبصره شش ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها، معابر ملک عمومی بوده اما از آن استفاده غیر می‌شود.

وی ادامه داد: اگر افراد مجوزی از شهرداری نداشته باشند و شهروندی از پیاده رو عبور کند و اتفاقی برای وی بیفتد، فردی که به معبر تعرض کرده مقصر بوده و باید پاسخگو باشد.

به نظر می‌رسد مردم کرونا را به حال خودش گذشته‌اند تا در فضایی آرام و بدون حد و مرز میدان بتازاند این در حالی است که با ادامه روند فعلی مشکلات زیادی گریبانگیر جامعه خواهد شد.‌