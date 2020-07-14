به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله رحیمی شامگاه سه شنبه در دیدار با کارکنان تأمین اجتماعی که به مناسبت هفته تأمین اجتماعی صورت پذیرفت گفت: به گزارش خبرنگار مهر، یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی در کشورهای پیشرفته شاخص رفاه اجتماعی است که اساسی‌ترین مطلب آن پوشش بیمه‌ای اعم از درمانی و دیگر پوشش‌های مورد نیاز است.

وی هدف از ایجاد نهاد تأمین اجتماعی را در واقع ایجاد دولت رفاه و افزایش عدالت اجتماعی برشمرد و بیان کرد: در همه دولت‌ها تلاش بر این بوده که عدالت اجتماعی با حضور همین نهادها گسترش پیدا کند و قشرهای نیازمند تحت پوشش قرار بگیرند.

رحیمی افزود: در برهه‌ای از زمان سازمان تأمین اجتماعی دچار کم توجهی شد و معضلاتی هم بر آن عارض شد اما تلاش دولت یازدهم و دوازدهم این بود که استقلال سازمان حفظ شود.

استاندار فارس با اشاره به حمایت‌های دولت در جلسات تسهیل و رفع موانع تولید گفت: سعی بر این است که تناسب بین ورودی و خروجی سازمان حفظ شود و انتظار بیش از حد از سازمان تأمین اجتماعی ممکن است چرخه حرکت معمول آن را دچار نقصان و ایراد کند زیرا در صورتی که ورودی‌های تأمین اجتماعی کاهش یابند طبیعتاً پرداختی آن را نیز تحت تأثیر قرار خواهند داد.

وی در توصیه‌ای به مدیران تأمین اجتماعی خواستار ایجاد نگرشی جدی در میان همه کارکنان شد و بیان کرد: مدیران باید توجه کنند که ما هم روزی در موقعیت ارباب رجوع قرار می‌گیریم پس باید تکریم و حفظ کرامت کسانی که به ما مراجعه می‌کنند را در ذهن خود و کارکنان نهادینه کنیم و آنها را عزیز بداریم.

رحیمی با اشاره به شرایط کنونی اقتصادی کشور گفت: امروز مردم تحت فشار معیشت و تورم و گرانی هستند و باید از فشاری که امروز بر مردم هست بکاهیم و باید وضعیت را به سمت تعادل پیش ببریم زیرا تلاطم‌هایی که در زمینه تحریم‌ها بر اقتصاد ما تحمیل شده روی معیشت و سلامت و امنیت تأثیر می‌گذارد.

استاندار فارس از مدیران حاضر در این دیدار خواست تا با توجه به قابلیت‌ها و تجربیات و اشراف کارکنان در سطح استان که همواره با مسائل اجرایی در ارتباط هستند، پیشنهادها و راهکارهای حل مسائل را به ستادهای کشوری ارائه دهند زیرا که این نقطه نظرات اساسی‌تر و عقلانی‌تر و راهگشاتر خواهد بود.

وی در ادامه گفت: کارکنان تأمین اجتماعی باید مولد ساز سرمایه‌های عظیمی باشند که بیمه شدگان به رسم امانت در اختیار آنها قرار داده‌اند و از طرفی باید به فکر سرمایه‌گذاری مناسب برای افزایش ارزش این سرمایه‌ها باشند.

رحیمی همچنین به افزایش پوشش بیمه‌ای در استان فارس اشاره کرد و اظهار داشت: حتی المقدور تلاش نمائید تا آن کسانی که مشمول بیمه‌های دیگر قرار ندارند با رعایت مقررات زیر چتر تأمین اجتماعی قرار بگیرند.

استاندار فارس با اشاره به طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز گفت: باید به فکر افزایش توان خرید مستمری بگیران باشیم و دولت نیز در این ایام بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان برای توجه به همین نهادهای حمایتی به ویژه تأمین اجتماعی تأمین اعتبار کرده است و در طول چند سال گذشته نیز به تناسب افزایش خوبی در زمینه افزایش مقرری مستمری بگیران داشته‌ایم.

وی در پایان با اشاره به پایین بودن نرخ بهره مندی بیمه شدگان فارس از خدمات درمانی تأمین اجتماعی به نسبت میانگین کشوری تاکید کرد: گسترش قرارداد با مراکز درمانی درجه یک و قابل قبول برای ارائه خدمات و تلاش در جهت ساخت و بهره برداری از بیمارستان جدید تأمین اجتماعی می‌تواند در بهبود این روند کمک شایانی کند.