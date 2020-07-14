افزایش مستمری بازنشستگان با دریافت مطالبات معوق ممکن شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کشاورز در بازدیدی که شامگاه سه شنبه استاندار فارس از تأمین اجتماعی داشت، گفت: بعد از گذشت ۳۰ سال اولین باری است که عالی‌ترین مقام دولت در استان فارس در مجموعه اداره کل تأمین اجتماعی فارس وارد می‌شود و از این حیث امیدواریم که این حرکت منشأ خیرات بسیاری برای این مجموعه باشد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه استان فارس چهارمین استان کشور از حیث پوشش بیمه‌ای کشور است گفت: قریب به دو میلیون و ۲۲۰ هزار نفر و به معنای دیگر ۴۶ درصد از جمعیت فارس تحت پوشش خدمات این سازمان هستند.

کشاورز با اشاره به هزینه‌های ماهیانه این سازمان در در قالب تعهدات بلند و کوتاه مدت به مخاطبین تأمین اجتماعی گفت: ماهیانه مبلغی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان صرف مستمری بازنشستگان ۵۰ میلیارد تومان صرف تعهدات کوتاه مدت و مقرری بیمه بیکاری و قریب به ۱۰۵ میلیار تومان صرف هزینه درمانی بیمه شدگان استان می‌کنیم و این در حالی است که مبالغ درآمدی ما از محل دریافت حق بیمه کمتر از ۴۱۰ میلیارد تومان است و مطالبات ما از کارفرمایان نیز ۱,۲۰۰ میلیارد تومان است.

مدیر کل تأمین اجتماعی فارس در ادامه به معرفی خدمات سازمان در دوران شیوع کرونا پرداخت و گفت: برای جلوگیری از شیوع کرونا علاوه بر رعایت استانداردهای بهداشتی اقداماتی همچون تمدید کلیه دفترچه‌های درمانی، توقف بازرسی‌های کارگاهی، تأیید استراحت پزشکی بیمه شدگان بدون تشکیل کمیسیون، پرداخت بیمه بیکاری بیمه شدگان کارگاه‌های آسیب دیده و تمدید مهلت پرداخت حق بیمه بیمه‌های توافقی و همچنین حذف مراجعه حضوری برای تمدید اعتبار دفترچه‌های درمانی را در دستور کار قرار دادیم.

وی همچنین از طرح ابتکاری مدیرعامل سازمان در شناسایی و بکار گماردن افراد دارای صلاحیت در پست‌های مدیریتی گفت: با برگزاری آزمون کتبی و بررسی و احراز صلاحیت‌ها، حایزین شرایط پست‌های مدیریتی دارای تعهد و تخصص درون سازمان شناسایی شدند و با بازنشستگی ۶۰ نفر از کارکنان و جایگزین نمودن افراد موفق در این آزمون در حقیقت ۲۵۰ گردش شغلی ایجاد شد.

کشاورز به برنامه‌های آتی اداره کل تأمین اجتماعی استان فارس اشاره کرد و گفت: تأسیس شعبه ۶ تأمین اجتماعی شهر شیراز، افزایش پوشش بیمه‌ای در حوزه بانوان، زنان خانه دار، دانشجویان، کارگاه‌های کشفی و اتباع بیگانه شاغل در فارس از جمله برنامه‌های پیش روی ماست.

وی از اجرای طرح متناسب سازی حقوق مستمری بگیران نیز خبر داد و افزود: با پیگیری‌های دکتر سالاری مدیر عامل سازمان، عمل به خواسته چندین ساله مستمری بگیران محقق شد و با دریافت ۳۲ هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق سازمان در قالب سهام شرکت‌های دولتی، منابع افزایش مستمری بازنشستگان تأمین شد و پیش بینی می‌کنیم که ۵۰ میلیارد تومان از این مبلغ جهت اجرای طرح در استان فارس به صورت ماهیانه مورد نیاز باشد که در این صورت ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار توان به حقوق بازنشستگان از اول مرداد اضافه خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به حمایت تأمین اجتماعی از شرکت‌ها و کارفرمایان بدهکار در شرایط بد اقتصادی تصریح کرد: در ۱۰۸ جلسه کمیته رفع موانع تولید در سال ۹۸ تلاش کردیم که با اعمال قانون بخشودگی جرایم بیمه‌ای، تقسیط و امهال بدهی کارفرمایان به بازتوانی و رونق تولید این شرکت‌ها کمک کنیم.

امیری، مدیر درمان تأمین اجتماعی فارس فارس نیز در این دیدار گفت: در بخش درمان مستقیم با یک بیمارستان فوق تخصصی ۳۰۰ تخت بستری و ۲۲۴ تخت فعال و۲۲ مرکز درمانی ملکی فعال و ۲ مرکز درمانی زرقان و فیروز آباد هم در حال ساخت در خدمت بیمه شدگان فارس هستیم.

وی با اشاره به خدمات درمانی بیمارستان شهید بهشتی شیراز در دوران کرونا گفت: در پنج ماه گذشته ۵۸۰ نفر بیمار کرونایی در این بیمارستان پذیرش و بستری شده اند و در حال حاضر نیز ۴۱ بیماری کرونایی بستری هستند.

امیری در ادامه به معرفی خدمات بخش درمان غیر مستقیم نیز اشاره کرد و بیان داشت: برای پاسخگویی به نیازهای درمانی بیمه شدگان ۷۲۴۰ تخت بستری بیمارستان‌های مختلف را در قرارداد داریم که ۶۱۲۰ از آن متعلق به بیمارستان‌های دولتی، ۳۲۰ تخت مربوط به بخش خصوصی و۴۵۰ تخت خیریه و ۳۵۰ نظامی هستند.

وی پیگیری‌های مدیرعامل سازمان را در پرداخت معوقات دانشگاهی و مراکز خصوصی عامل مهم برگشت اعتبار به دفترچه‌های درمانی تأمین اجتماعی بر شمرد و گفت: به جرأت می‌توان گفت تمام معوقات و بدهی‌های این سازمان به مراکز درمانی پرداخت شده و اطمینان و اعتبار به دفترچه‌های درمانی بازگشته است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی فارس تصریح کرد: در سال گذشته برای سلامت و بازتوانی بیمه شدگان و مستمری بگیران فارس ۱,۲۵۰ مییلیارد تومان در دو بخش درمان مستقیم و غیر مستقیم هزینه شده است.

وی در خصوص وضعیت عمرانی بیمارستان جدید تأمین اجتماعی شیراز نیز گفت: با پیگیری استاندار فارس و دستور مستقیم مدیر عامل سازمان، فرایند مناقصه و تعیین پیمانکار برای این بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی در مراد ماه سال جاری انجام خواهد شد.