جزئیات نامه «محمود عباس» به «بشار اسد»/ گزینه سازش شکست خورده است

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل رامین حسین آبادیان: «زیاد ابو عمرو» عضو کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین و از مقامات ارشد تشکیلات خودگردان اخیراً با سفر به «دمشق» پایتخت سوریه ضمن دیدار با معاون وزیر خارجه این کشور، نامه «محمود عباس» خطاب به «بشار اسد» را تحویل داد.
در همین ارتباط، خبرنگار مهر گفتگویی را با «ماهر الطاهر» مسئول دفتر سیاسی جبهه خلق برای آزادی فلسطین ترتیب داد. «الطاهر» که در جریان سفر نماینده «محمود عباس» به سوریه با وی دیدار کرده بود، تأکید کرد: ابو عمرو در جریان سفر به پایتخت سوریه با مقامات ارشد این کشور دیدار و گفتگو کرد. در خصوص نامهای که وی از سوی محمود عباس به دمشق آورده بود باید بگویم که این نامه بیانگر موضع رسمی فلسطین در خصوص «معامله قرن» بود.
این مسئول فلسطینی همچنین اظهار داشت: این نامه همچنین ابعاد دیگری نیز داشت و آن، این بود که رئیس تشکیلات خودگردان صراحتاً اعلام کرده است که این تشکیلات تلاشها برای هدف قرار دادن سوریه را به شدت محکوم میکند. ابومازن در نامه خود خطاب به بشار اسد اعلام کرد که ملت فلسطین در کنار سوریه ایستاده است و از آن حمایت به عمل میآورد.
در ادامه مشروح این گفتگو را مطالعه میکنید؛
*همانطور که میدانید اخیراً «زیاد ابو عمرو» عضو کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین و از مقامات ارشد تشکیلات خودگردان ضمن سفر به پایتخت سوریه با «فیصل المقداد» معاون وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. او در این دیدار نامه «محمود عباس» خطاب به «بشار اسد» را تحویل المقداد داد. محتوای نامه عباس به اسد در چه زمینهای است؟
محمود عباس در نامه به بشار اسد از مواضع دمشق در قبال مسأله فلسطین قدردانی و اعلام کرد که فلسطینیان در کنار دولت و ملت سوریه میایستند ابو عمرو در جریان سفر به پایتخت سوریه با مقامات ارشد این کشور دیدار و گفتگو کرد. من نیز در شهر دمشق با وی دیدار کردم و در خصوص مسائل مربوط به فلسطین و سوریه گفتگو کردیم. در خصوص نامهای که وی از سوی محمود عباس به دمشق آورده بود باید بگویم که این نامه بیانگر موضع رسمی فلسطین در خصوص «معامله قرن» بود. در این نامه صراحتاً اعلام شده بود که گروههای مختلف فلسطینی از جمله تشکیلات خودگردان با طرح انضمام بخشهایی از کرانه باختری به اراضی تحت اشغال تل آویو قویاً مخالف هستند.
این نامه همچنین ابعاد دیگری نیز داشت و آن، این بود که رئیس تشکیلات خودگردان صراحتاً اعلام کرده است که این تشکیلات تلاشها برای هدف قرار دادن سوریه را به شدت محکوم میکند. ابومازن در نامه خود خطاب به بشار اسد اعلام کرد که ملت فلسطین در کنار سوریه ایستاده است و از آن حمایت به عمل میآورد.
کما اینکه در نامه ارسالی از سوی رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به رئیس جمهور سوریه بر عمق روابط میان سوریه و فلسطین و لزوم تقویت آن تأکید شده است. این موارد ازجمله موارد اصلی و اساسیِ محتوای نامه عباس خطاب به اسد بوده است.
*با توجه به اتفاقی که رخ داده است و پیامی که از سوی رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برای رئیس جمهور سوریه ارسال شده است آیا میتوان در آینده انتظار بهبود روابط این تشکیلات با محور مقاومت به ویژه سوریه را داشت؟
ما امیدواریم که اینگونه باشد و روابط میان تشکیلات با محور مقاومت ازجمله سوریه دارای چشم اندازهای روشنی باشد. امروز نیازی که وجود دارد این است که هجمهها علیه اشغالگران تجربه ثابت کرده است که سازش با دشمن هیچ نتیجهای ندارد و در طرف مقابل، استراتژی مقاومت بسیار مؤثر است صهیونیست در منطقه بیش از پیش تشدید شود. تحقق این مهم نیازمند تحقق وحدت میان اقشار مختلف فلسطین و نیز ظهور و بروز تحول در روابط میان گروههای مختلف فلسطینی با محور مقاومت است.
دشمن صهیونیستی ثابت کرده است که تنها زبان زور را می فهمد. بنابراین ما امروز نیاز به وقوع یک انتفاضه فراگیر علیه صهیونیستها داریم. تجربه ثابت کرده است که سازش با دشمن هیچ نتیجهای ندارد و در طرف مقابل، این استراتژی «مقاومت» است که همواره برای تحقق اهداف بزرگ مؤثر واقع شده است.
*شما به عنوان یکی از مسئولان ارشد فلسطینی نوع روابط دمشق با گروههای مختلف فلسطین در طول سالهای گذشته را چطور ارزیابی میکنید؟ آیا دولت دمشق در سالهای اخیر در روابط خود با گروههای فلسطینی تفاوتی میان آنها قائل شده است؟
قطعاً اینگونه نیست. اگر نگاهی گذرا به تاریخ داشته باشیم خواهیم دید که دمشق همواره در صف نخست حمایت از مسأله فلسطین و ملت فلسطین قرار داشته است. دولت سوریه همواره در برهههای زمانی مختلف از مبارزه و نبرد فلسطینیان برای بازپس گیری اراضیشان حمایت کرده است. دولت سوریه به رهبری «بشار اسد» علیرغم مواجهه با یک توطئه بزرگ و جهانی دست از حمایت از مسأله فلسطین نکشید.
سوریه در طول تاریخ هیچگاه از حمایت از مسأله فلسطین دست نکشید و تاکنون هیچ تفاوتی میان گروههای مختلف فلسطینی قائل نشده است در طول سالهای اخیر شاهد آن بودیم که طرفهای زیادی برای تجزیه و فروپاشی سوریه تلاش کردند اما هیچیک از این تلاشهای خصمانه موجب رویگردانی دمشق از مسأله فلسطین و آرمانهای فلسطینیان نشد. سوریه علیرغم شرایط بسیار سختی که در طول این سالها سپری کرد همچنان بر موضع اصولی خود در حمایت از مسأله فلسطین اصرار ورزید و در کنار مقاومت فلسطین ایستاد.
لذا باید بگویم که روابط دولت سوریه با تمامی گروههای فلسطینی بدون استثنا همواره بسیار عالی بوده است و نکته قابل تأمل اینجاست که همین روابط حسنه و تنگاتنگ و مواضع اصولی دمشق در قبال فلسطین موجب شد تا صهیونیسم و قدرتهای جهانی به فکر توطئه گری علیه سوریه بیافتند.
*به عنوان سوال آخر، دیدگاه شما در خصوص حملات تجاوزکارانه گاه و بی گاه صهیونیستها به سوریه چیست؟ آیا رژیم صهیونیستی قادر است تا از رهگذر این حملات اهداف خود را محقق سازد؟
علت حملات گاه و بی گاه رژیم صهیونیستی به سوریه این است که یک توطئه جهانی علیه دمشق درجریان است. افزون بر این، صهیونیستها قصد دارند از رهگذر ضربه وارد کردن به سوریه مسأله هدف تل آویو تضعیف ایران، سوریه و مقاومت است اما مقاومت قدرتمندتر شده است فلسطین را نیز از بین ببرند. در واقع، هدف اصلی و اساسی صهیونیستها از این اقدامات، تضعیف سوریه و مقاومت است.
این درحالی است که محور مقاومت علیرغم سختیها و مشقتهایی که در طول سالیان متمادی متحمل شده نه تنها تضعیف نشده بلکه قدرتمندتر از گذشته نیز شده است.
شما نگاه کنید، سالیان متمادی است که جمهوری اسلامی ایران با تحریم و محاصره اقتصادی مواجه است اما قدرت بیشتری پیدا کرده است. افزون براین، علیرغم فشارهای گسترده به حزب الله، این گروه مقاومتی بیش از پیش قدرت یافته است. بنابراین، فشارها به سوریه نیز بی نتیجه خواهد ماند و به بیشتر شدن قدرت آن منجر خواهد شد.
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