به گزارش خبرنگار مهر محمد علی شجاعی عصر امروز در کارگروه تنظیم بازار خراسان شمالی اظهار کرد: در تعیین قیمت مرغ هدف ما بررسی تمامی جوانب در چهارچوب قوانین و مقررات، لحاظ کردن منافع همگان و سپس تصمیم‌گیری کلی است.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: تلاش می‌کنیم تا بهترین تصمیم را با در نظر گرفتن منافع همگان بگیریم لذا تا فردا ظهر یک نماینده از سوی مرغداران هر شهرستان، یک نماینده از سوی کشتارگاه و یک نماینده هم از سمت توزیع کنندگان راهکارهای عملی خود را به صورت مکتوب به سازمان صمت اعلام کنند.

وی افزود: من کار خود را انجام می‌دهم و کاری به سایر استان‌ها ندارم البته توان خرید مردم استان راهم در نظر می‌گیرم زیرا متأسفانه نبود چرخش مالی بالا و درآمد پایدار در این استان حاکم است.

شجاعی در انتها با اشاره به قیمت فعلی مرغ در استان بیان کرد: ما با آنالیز کردن به نرخ مصوب مرغ دست نیافته‌ایم بلکه این قیمت بر اساس قیمت ستاد تنظیم بازار کشور است.