صنایع تبدیلی زمینه اشتغال ۱۱ هزار نفر اصفهانی را فراهم می کند

منصور قماشی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تنوع آب و هوا و امکان تولید تقریباً تمام انواع محصولات مناطق معتدل، نیمه گرمسیری و گرمسیری در استان اصفهان اظهار داشت: استان اصفهان با تولید سالانه چهار میلیون و ششصد هزار تن محصولات زراعی، هشتصد هزار تن محصولات باغی و یک میلیون و چهارصد و چهل هزار تن شیر خام و دیگر محصولات دارای رتبه‌های اول تا سوم کشوری در تولید برخی محصولات زراعی، باغی و دامی در کشور است.

وی افزود: با وجود افزایش روزافزون تولید محصولات کشاورزی، عواملی نظیر افزایش جمعیت و عدم کاهش ضایعات محصولات کشاورزی مانع از رسیدن به نقطه خودکفایی و امکان صادرات در بسیاری از محصولات می‌شود.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه ضایعات در تمام مراحل مختلف تولید، توزیع و مصرف ایجاد می‌شود، عنوان داشت: با توجه به عرضه فصلی و تقاضای دائمی محصولات کشاورزی، کانال توزیع و بازاریابی شرایط خاصی را می‌طلبد؛ یکی از روش‌های اقتصادی جلوگیری از ضایعات ایجاد واحدهای صنایع تبدیلی و غذایی است.

وی اضافه کرد: صنایع تبدیلی می‌تواند با حفظ و نگهداری محصولات کشاورزی، امکان مصرفشان در طی سال میسر باشد.

قماشی با اشاره به اینکه صنایع تبدیلی می‌تواند موجب ارزش افزوده، ایجاد اشتغال، ایجاد درامدهای ارزی شود، گفت: صنایع تبدیلی از محصولات کشاورزی به عنوان ماده اولیه استفاده می‌کند؛ گسترش و توسعه صنایع مذکور موجب افزایش تولید و یا افزایش استفاده از تولیدات گردیده و به طور غیرمستقیم ایجاد ارزش افزوده خواهد کرد.

وی اعلام کرد: در حال حاضر تعداد ۴۱۶ واحد در استان به بهره برداری رسیده که با ظرفیت اسمی تولید سه میلیون و یکصد و چهل هزار تن و جذب ماده خام چهار میلیون و نهصد و هفتاد و یک هزار تن زمینه اشتغال هشت هزار و ۹۳۲ نفر را در سال فراهم کرده است.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به ۶۱۵ جواز تأسیس صادر شده گفت: در صورت رسیدن به مرحله بهره برداری ظرفیت تولید ۳ میلیون و چهارصد و هشتاد هزار تن، جذب ۴ میلیون هشتصد هزار تن و اشتغال یازده هزار و ۲۵۸ نفر در استان اصفهان فراهم می‌شود.

وی افزود: از نظر رتبه کشوری به استناد آمار موجود واحدهای به بهره برداری رسیده، استان اصفهان در جذب ماده خام رتبه دوم، پس از استان مازندران و در ظرفیت تولید رتبه سوم، پس از استان‌های مازندران و تهران، و در میزان اشتغال رتبه پنجم پس از استان‌های تهران، گیلان، فارس و مازندران قرار دارد. ‌