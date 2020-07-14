لزوم برنامه ریزی برای مهاجرت معکوس به روستاهای مرزی ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دستکی عصر روز سه شنبه در نشست احیای کانال‌های کشاورزی در مناطق مرزنشین از تحرک ایجاد شده در استان گفت و تصریح کرد پروژه‌های بزرگی چون طرح احیا و گرمسیری، پتروشیمی در مناطق مختلف استان و ایجاد چندین کارخانه بزرگ بخش خصوصی، طرح‌های حوزه نفت و گاز چون لرزه نگاری‌ها، پروژه‌های مهم حوزه راه، آب و خاک، و صادرات و.... از جمله کارهای بزرگی است که نظام در استان انجام داده و در دست اجرا است.

وی در ادامه با تاکید بر محرومیت زدایی در مناطق مختلف استان، بیان کرد: در این زمینه نیز اقدامات و تحرکات قابل توجه‌ای شکل گرفته است که ما نمونه‌های آن را در شهرستان‌های ملکشاهی و هلیلان می‌بینیم.

استاندار ایلام در ادامه با اشاره به تشکیل قرارگاه سازندگی هلیلان، اضافه کرد: در ذیل این قرارگاه سه کمیته تخصصی وجود دارد که به صورت هفتگی ضمن بازدید هر هفته از مناطق محروم استان گزارش می‌دهند و به صورت ماهیانه نیز نشست قرارگاه برگزار می‌شود.

وی در ادامه به نتایج دیدارها با مسئولان بنیاد مستضعفان و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: در رایزنی‌ها و دیدارهایی که با بنیاد مستضعفان کشور، معاونت توسعه روستایی مناطق محروم ریاست جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی و دیگر نهادها و ارگان‌ها و هلدینگ ها برگزار و تلاش شد تا سمت و سوی نگاه آنها را به مناطق محروم استان جلب کنیم و در این را هم موفق بوده‌ایم.

وی ادامه داد: در رفت و آمدهای که با بنیاد مستضعفان کشور داشتیم موفق شده‌ایم علاوه بر اینکه مناطق محروم ملکشاهی را به عنوان پایلوت محرومیت زدایی بنیاد در استان معرفی کنیم، رایزنی‌های اولیه برای اضافه شدن هلیلان به عنوان دیگر منطقه محروم استان شکل گرفته است.

سلیمانی دشتکی در ادامه به سفر معاون توسعه روستایی مناطق محروم ریاست جمهوری به استان اشاره داشت و گفت: در این سفر نیز بالغ بر ۱۸۰ میلیارد تومان در شرایط سخت مالی کشور برای توسعه اشتغال روستایی و مناطق محروم استان اختصاص یافت.

وی در ادامه از نگارش ۳۰ تا ۴۰ نامه توسط معاون توسعه روستایی مناطق محروم ریاست جمهوری به دستگاه‌های مختلف، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف برای پیگیری امور مناطق محروم استان خبر داد و گفت: همه دستگاه‌های متولی باید پیگیر توافقات حاصله در دیدارهای مختلف با مسئولان مربوطه باشند.

نماینده عالی دولت در استان در ادامه به احیای کانال‌های کشاورزی در منطقه گلان مهران توسط سپاه استان اشاره کرد و گفت: با احیای این قنات‌های قدیمی می‌توان قریب سه هزار و ۵۰۰ هکتار زمین کشاورزی منطقه را آبی کرد.

وی ضمن تشکر از کمیته محرومیت زدایی سپاه از مزیت آبی کردن زمین‌های منطقه با احیای قنات‌های منطقه گفت و تصریح کرد: این موضوع چند حسن دارد، اولاً اینکه پروژه‌ها هزینه بالایی ندارند، دوم ضمن اینکه داشته‌های ما را احیا می‌کند، ثروت، تولید و درآمد مردم حاشیه نشین منطقه را افزایش می‌دهد.

استاندار ایلام با اشاره به این مهم که توجه به نواحی مرزی و حاشیه نشین مهاجرت را در آن مناطق کنترل می‌کند، افزود: در صورت ایجاد سازندگی در این مناطق می‌توانیم امیدوار به مهاجرت معکوس بشویم و این مهم امروز در دستور کار است.

وی افزود: هرچه جمعیت مرزی بیشتر باشد، امنیت ملی بیشتر تقویت خواهد شد.