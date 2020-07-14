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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۲۳:۰۶

فرماندار شاهرود:

شاهرود نیازمند افزایش سهمیه پوشش سازمان بهزیستی است

شاهرود نیازمند افزایش سهمیه پوشش سازمان بهزیستی است

شاهرود- فرماندار شاهرود با بیان اینکه این شهرستان نیازمند افزایش سهمیه بهزیستی است، گفت: دو هزار و ۶۵۲ جامانده از پوشش بهزیستی در این شهرستان شناسایی شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر فخری شامگاه سه شنبه در نشستی با مسئولان بهزیستی شاهرود به میزبانی فرمانداری با بیان اینکه دو هزار و ۶۵۲ نفر نیازمند خدمات بهزیستی در شهرستان به عنوان جامانده شناسایی شده‌اند، بیان کرد: باید سهمیه سازمان بهزیستی برای پوشش این افراد افزایش یابد.

وی در دیگر بخش سخنان خود با بیان اینکه نمایشگاه عرضه محصولات مددجویان بهزیستی راه‌اندازی شود، افزود: برای کمک به خوداشتغالی مددجویان بهزیستی، این غرفه می‌تواند در روستان های شاهرود جانمایی و ایجاد شود.

فرماندار شاهرود با بیان اینکه میزان فعالیت و گستردگی خدمات در حوزه بهزیستی شهرستان شایسته قدردانی است اما مشکلات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا زندگی بسیاری از خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار داده است، گفت: یکی از مسائلی که باید با حضور مدیرکل بهزیستی و مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان تحت عنوان تفاهم‌نامه همکاری بررسی شود، مسکن معلولان شهرستان است که امیدواریم این موضوع به زودی صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در شاهرود سه هزار و ۳۱۵ نفر معلول دارای پرونده در بهزیستی هستند که از این تعداد یک هزار و ۸۲ نفر معلولان جسمی و حرکتی ۹۶۱ نفر معلول ذهنی را تشکیل می‌دهند همچنین ۳۶۱ نفر بیماران مشکلات اعصاب و روان و ۴۵۴ نفر معلولیت شنوایی، ۴۰۸ نفر معلولیت بینایی و ۴۹ نفر مشکلات گفتاری دارند.

کد مطلب 4974360

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