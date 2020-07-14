به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم رحیمی شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد مبارزه با کرونا شهرستان در محل فرمانداری بروجرد اظهار داشت: تا کنون شهروندان با همکاری رسانه‌ها از تصمیم گیری شورای مبارزه با کرونا مطلع شده‌اند.

وی تصریح کرد: انتظار داریم همکاری همه جانبه بین شهروندان و اجرای برنامه‌های ستاد کرونا انجام شود که اگر این همکاری کمرنگ شود ممکن است مشکلات بیشتری به وجود بیاید.

فرماندار بروجرد ادامه داد: فوتی‌های خرداد ماه با ماه‌های اول شیوع بیماری برابری می‌کند و این نگران کننده است.

رحیمی با بیان اینکه سن و نوع مبتلا شدن به بیماری تغییر کرده است، تاکید کرد: علامت بیماری در بین بیماران نیز تغییر کرده و مبتلایان مثبت علائم خاصی ندارند و باید نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کنیم.

وی اظهار داشت: با این تفاسیر مجبور شدیم مجدد ورود شهروندان به پارک‌ها را ممنوع اعلام کنیم و از طرف دادستان بروجرد هم برای متخلفان و قانون شکنان حکم قضائی صادر و برخورد می‌شود.

فرماندار بروجرد گفت: برگزاری هر گونه مراسم عروسی و عزا در سطح شهرستان ممنوع است و با خانواده‌های برگزار کننده به شدت برخورد می‌شود مگر اینکه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی آن هم در منزل شخصی با تعدادی اندک مراسم عروسی را برگزار کنند.

رحیمی افزود: فعالیت هر گونه هتل، باغ رستوران و برگزاری جشن‌ها اکیداً ممنوع شده است و با متخلفان بشدت برخورد خواهد شد.

وی با بیان اینکه تاکسی‌ها و اتوبوس‌های داخل شهری باید ضدعفونی شوند، تصریح کرد: از ورود افراد بدون ماسک به ادارات دولتی و بخش‌های خصوصی و ارائه خدمات به آنها باید جلوگیری شود.

رحیمی گفت: این دستورالعمل جدید به مدت ۱۵ روز در سطح شهرستان بروجرد اجرا می‌شود و انتظار می‌رود شهروندان برای حفظ سلامتی خود و دیگران بهداشت فردی و عمومی و نکات مربوط به این دستورالعمل را رعایت کنند.

وی با بیان اینکه فوتی‌های بیماری کرونا بیشتر جوان هستند، یادآور شد: امید است با رعایت نکات بهداشتی شیب بیماری را کند کنیم و بتوانیم هر چه سریع‌تر بر این بیماری فائق بیاییم.