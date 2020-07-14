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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۲۳:۲۵

فرماندار بروجرد مطرح کرد:

استمرار محدودیت‌های کرونایی در بروجرد

استمرار محدودیت‌های کرونایی در بروجرد

بروجرد- فرماندار بروجرد بر ضرورت اجرای ۱۵ روزه پروتکل‌های بهداشتی از سوی شهروندان بروجردی تاکید کرد و گفت: اگر همکاری مردم در اجرای مصوبات کمرنگ شود ممکن است مشکلات بیشتری به وجود بیاید.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم رحیمی شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد مبارزه با کرونا شهرستان در محل فرمانداری بروجرد اظهار داشت: تا کنون شهروندان با همکاری رسانه‌ها از تصمیم گیری شورای مبارزه با کرونا مطلع شده‌اند.

وی تصریح کرد: انتظار داریم همکاری همه جانبه بین شهروندان و اجرای برنامه‌های ستاد کرونا انجام شود که اگر این همکاری کمرنگ شود ممکن است مشکلات بیشتری به وجود بیاید.

فرماندار بروجرد ادامه داد: فوتی‌های خرداد ماه با ماه‌های اول شیوع بیماری برابری می‌کند و این نگران کننده است.

رحیمی با بیان اینکه سن و نوع مبتلا شدن به بیماری تغییر کرده است، تاکید کرد: علامت بیماری در بین بیماران نیز تغییر کرده و مبتلایان مثبت علائم خاصی ندارند و باید نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کنیم.

وی اظهار داشت: با این تفاسیر مجبور شدیم مجدد ورود شهروندان به پارک‌ها را ممنوع اعلام کنیم و از طرف دادستان بروجرد هم برای متخلفان و قانون شکنان حکم قضائی صادر و برخورد می‌شود.

فرماندار بروجرد گفت: برگزاری هر گونه مراسم عروسی و عزا در سطح شهرستان ممنوع است و با خانواده‌های برگزار کننده به شدت برخورد می‌شود مگر اینکه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی آن هم در منزل شخصی با تعدادی اندک مراسم عروسی را برگزار کنند.

رحیمی افزود: فعالیت هر گونه هتل، باغ رستوران و برگزاری جشن‌ها اکیداً ممنوع شده است و با متخلفان بشدت برخورد خواهد شد.

وی با بیان اینکه تاکسی‌ها و اتوبوس‌های داخل شهری باید ضدعفونی شوند، تصریح کرد: از ورود افراد بدون ماسک به ادارات دولتی و بخش‌های خصوصی و ارائه خدمات به آنها باید جلوگیری شود.

رحیمی گفت: این دستورالعمل جدید به مدت ۱۵ روز در سطح شهرستان بروجرد اجرا می‌شود و انتظار می‌رود شهروندان برای حفظ سلامتی خود و دیگران بهداشت فردی و عمومی و نکات مربوط به این دستورالعمل را رعایت کنند.

وی با بیان اینکه فوتی‌های بیماری کرونا بیشتر جوان هستند، یادآور شد: امید است با رعایت نکات بهداشتی شیب بیماری را کند کنیم و بتوانیم هر چه سریع‌تر بر این بیماری فائق بیاییم.

کد مطلب 4974366

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