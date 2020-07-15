به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد پیشگیری از کرونا در محل استانداری زنجان، با بیان اینکه قطع زنجیره کرونا در گرو رعایت پروتکلهای بهداشتی است، گفت: برگزاری نمایشگاه تخصصی در نمایشگاههای بین المللی کاسپین زنجان به هیچ وجه مناسب برای شرایط موجود نیست.
وی اظهار کرد: رسالت اصلی ما سلامت مردم است و باید برای مراعات سلامتی مردم بسیاری از کارها را انجام ندهیم.
استاندار زنجان، با بیان اینکه طی دو هفته گذشته تعداد بیماران کرونایی در استان افزایش یافته است، گفت: بستریها زیاد شده است و باید ممنوعیتها دوباره در استان اجرا شود.
حقیقی تاکید کرد: انتشار و شیوع بیماری کرونا در استان بالا رفته است و وضعیت خوبی در این خصوص نداریم.
وی افزود: تعداد سرپاییها طی چهار روز از ۲۰۰ نفر به هزار و ۶۰۰ نفر رسیده است و هشت برابر شده و این نشان میدهد مردم پروتکلهای بهداشتی را خوب رعایت نکردند.
استاندار زنجان، بررعایت ۱۰۰ درصدی دستگاههای اجرایی استان نسبت به پروتکلهای بهداشتی تاکید کرد و یاد آور شد: کوتاهی مدیران در این زمینه بررسی و اقدامات لازم از سوی معاونت سیاسی و امنیتی انجام شود.
حقیقی افزود: مدیری که نتواند بهداشت اجتماعی و فردی در یک دستگاه اجرایی را مدیریت کند آن مدیر به درد مدیریت یک دستگاه نمیخورد.
وی ابراز داشت: عملکرد شرکت توزیع برق زنجان، امور مالیاتی و شرکت گاز استان در اجرای پروتکلهای بهداشتی قابل تقدیر است و دستگاههای هم که در این خصوص کوتاهی کردن باید با انها برخورد شود.
استاندار زنجان، گفت: در تمام دستگاههای اجرایی باید پروتکلهای بهداشتی رعایت شود و کوتاهی در این زمینه مدیرتبیخ شده و بعد اقدام قانونی مدیر صورت خواهد گرفت و مدیران تبیخ شده باید در رصد اجتماعی پاسخ بدهند.
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