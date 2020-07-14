استفاده از ظرفیت سنگ نوردان در جستجوی کوهنورد گمشده در جهان نما

حسین باقری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: امروز (سه شنبه) پنجمین روز عملیات جستجوی دختر ۲۷ ساله در ارتفاعات کردکوی بود که با توجه به شرایط خوب جوی تیم های عملیاتی کار را شروع کردند.

وی افزود: امروز کار دشت بانی ادامه یافت و دو گروه هم نیروهای هلال احمر و هم نیروهای سنگ نوردی و کوهنوردی، صخره های صعب العبور را جستجو کردند و کار به صورت جد در حال انجام است.

طبق گفته باقری تاکنون نشانه ای از این کوهنورد به دست نیامده است.

گفتنی است روز جمعه گمشدگی «سها رضانژاد» دختر ۲۷ ساله در ارتفاعات جهان نمای کردکوی به نیروهای امدادی و انتظامی گزارش شد.

این دختر همراه گروه گردشگری به گلستان سفر کرده بود که از صبح جمعه مفقود شده و همه امکانات از جمله خودروی آفرود، پهپاد و غیره برای یافتن وی بسیج شده اند.

این گروه در ارتفاعات کردکوی کمپ داشته که این بانوی جوان صبح جمعه از چادر خارج شده و دیگر برنگشته است.

روزانه ۴۰ نفر از امدادگران و مردم محلی در حال پایش منطقه بوده و همه امکانات بکارگیری شده است.