برچیدن بنای یادبود ائتلاف جنوب از دانشگاه می سی سی پی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دو هفته پس از آنکه ایالت می سی سی پی آمریکا پرچم ایالتی خود را که به نشان «ایالات کنفدراسیون» و «ایالات مؤتلفه آمریکا» منقش بود، کنار گذاشت؛ یک بنای یادبود از دوران ائتلاف ایالات جنوبی آمریکا را که در مکانی مهم در پردیس آکسفورد دانشگاه می سی سی پی نصب شده بود، برچید.

این بنای یادبود یک مجسمه مرمرین است که یک سرباز ایالات جنوبی آمریکا را در حال سلام نظامی نشان می‌دهد و قرار است به گورستان جنگ داخلی منتقل شود.

دانشجویان و دانشکده‌های دانشگاه می سی سی پی سالهاست که خواستار برداشته شدن این مجسمه بودند.

به گزارش مهر، بیش از دوهفته پیش مقامات ایالت می‌سی‌سی‌پی حذف نماد برده‌داری از پرچم این ایالت را تصویب کردند و بدین ترتیب این نماد از تمام پرچم‌های ساختمان‌های دولتی در این ایالت پایین کشیده شد.

نمایندگان کنگره این ایالت تصویب کردند تا نماد «ایالات کنفدراسیون» و یا همان «ایالات مؤتلفه آمریکا» برای همیشه برچیده شود. پرچم می‌سی‌سی‌پی سومین و آخرین پرچم ملی و رسمی کنفدراسیون، معروف به «درفش آغشته به خون» بود.

ایالت می‌سی‌سی‌پی آخرین منطقه آمریکا است که تا سال ۲۰۲۰ پرچم کنفدراسیون را به عنوان نشان ایالتی حفظ کرده بود. پیش‌تر اغلب ایالت‌های جنوبی آمریکا که گذشته تاریکی دربرده‌داری دارند این پرچم را از نمادهای رسمی و دولتی حذف کرده بودند.