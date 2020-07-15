خبرگزاری مهر- گروه استان ها: عدم وابستگی به درآمدهای نفتی و اتکا به درآمدهای ثابت و پایدار امری است که به عنوان راهکار اصلی توسعه کشور مطرح می شود.

رهبر معظم انقلاب هم بارها در بیانات خود تأکید کردند که اقتصاد باید از وابستگی به نفت خارج شود. ایشان در خردادماه ۹۸ هم فرمودند که «باید بند ناف بودجه و اقتصاد کشور را از نفت خام و فروش نفت خام و تجارت نفت خام ببریم». در سخنان اخیر رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس هم مساله تولید، اشتغال، مهار تورم، مدیریت نظام پولی و مالی و عدم وابستگی اقتصاد کشور به نفت جزء مسائل کلیدی بیان شد.

لذا به همین دلیل، خبرگزاری مهر گفتگویی با «رحمت الله نوروزی»، نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس شورای اسلامی انجام داده تا راهکاری های عملی برای جهش تولید و رشد اقتصادی در استان بررسی شود.

* مسأله عدم اتکا به نفت در کلام رهبری بارها تکرار شده است.

رهبر معظم انقلاب از سال ۶۸ در کلام خود بارها تاکید کردند که باید اقتصاد کشور از اتکا به نفت خارج شود ولی متاسفانه تمام تکیه دولت‌ها و مجالس در همه ادوار وابسته به نفت بوده است.

با توجه به تحریم ها، کاهش قیمت نفت و مشکلات دیگر، می توان عمق نگاه رهبری را بیشتر درک کرد و با نامگذاری این سال این راهبرد ادامه دارد.

* گلستان چه ظرفیت هایی برای جهش تولید دارد؟

گلستان مزیت ها و قابلیت های بسیاری داشته و از مواهبی طبیعی همچون کوه، دشت، صحرا، کوهپایه و دریا برخوردار است که هر کدام می تواند بستری برای شکوفایی اقتصاد باشد.

استان در حوزه کشاورزی، صنایع تبدیلی، دامداری و دامپروری و گردشگری بضاعت چشمگیری دارد اما نتوانسته ایم از این فرصت ها برای بهبود معیشت مردم استفاده کنیم.

به عنوان مثال سهم استان در تولید ناخالص ملی در زمینه صنایع دستی نیم درصد است، در صورتی که از غرب تا شرق استان مجموعه های متعدد با صنایع دستی متنوع و پتانسیل های بالا وجود دارد که باید از این فرصت ها بهره لازم را ببریم.

همه دنیا دارای صنعت پایدار بوده و توسعه را در کنار محیط زیست دارند. آشوراده گلستان چند سالی است که درگیر اخذ مجوز است و اگر این عمل اتفاق بیفتد از کیش و قشم هم جلوتر خواهد زیرا شرایط آب و هوایی خاصی بر مناطق حاکم بوده و منطقه ای بکر است.

استان شرایط خوبی در بیشتر زمینه ها دارد اما مسئولان و دولت باید همت کرده و نمایندگان هم پای کار بیایند تا با رونق آنها جهش تولید ایجاد شود.

* چگونه می توان از ظرفیت بخش کشاورزی برای جهش تولید استفاده کرد؟

کشاورزی استان بستر خوبی برای جهش تولید است. گلستان در تولیدات محصولات باغی و زراعی جزو چند استان برتر کشور بوده که باید از این ظرفیت ها برای توسعه استفاده کرد.

مرغوب ترین نوع گندم کشور در گلستان تولید شده و دومین تولیدکننده این محصول استراتژی هستیم. در مرغ اولین تولیدکننده و معین تهران بوده و در محصولات دیگر مانند کلزا، سویا، ذرت و کنجاله و غیره هم رتبه‌های بالایی داریم که باید با ایجاد صنایع وابسته راه را برای بالابردن ارزش افزوده فراهم کنیم.

میگو و خاویار گلستان ظرفیت بالقوه‌ای در توسعه استان است و باید اقدامات بهتر و بیشتری در حوزه شیلات انجام شود.

صنایع تبدیلی ضعیفی داریم و اگر کل واحدهای تولیدی شهرک های صنعتی جمع شود به اندازه فولاد مبارکه نخواهد بود در سال ۵۷ حدود ۱۵۷ هزار هکتار پنبه در استان کشت می شد و گرگان و دشت به سرزمین طلای سفید معروف بود. مرغوبترین و باکیفیت‌ترین پنبه دنیا را داشتیم و اکنون ۱۱ الی ۱۴ هزار هکتار کشت پنبه داشته و ۲۸ کارخانه ما تعطیل شده است.

با ایجاد حمایت از کشاورز و فراهم کردن صادرات می توان در این بخش ها بهتر عمل کرد.

استان مرزی و در مجاورت ترکمنستان و اوراسیا هستیم و باید از طریق تنوع بخشی به صادرات تلاش کنیم ارزآوری ایجاد شده و به ثمر رسیدن منطقه آزاد اینچه برون هم می تواند به ما کمک کند.

* وضعیت صنعت گلستان چگونه است؟ آیا در تحقق جهش سال می تواند سهمی داشته باشد؟

صنایع تبدیلی استان ضعیف است و کاری در این زمینه صورت نگرفته است. ۳۲ ناحیه و شهرک صنعتی داریم که با کمتر از ۱۰ درصد فعالیت می‌کنند. ما نمی‌خواهیم دولت شغل جدید ایجاد کند ولی می‌تواند با دادن سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی رونق ایجاد کرده و اگر توانستیم به واحدها نقدینگی تزریق کنیم هم باعث اشتغال مولد و پایدار و هم سبب رونق تولید و رونق کسب و کار و بهبود اوضاع معیشت مردم خواهد شد.

حتی ما از آن چیزی که سازمان بین المللی کار(ILO) در اشتغال ناقص تعریف کرده پایین‌تر هستیم و اشتغال خوبی در استان نداریم. آمارهایی که گاهاً اعلام می شود کذایی است و بیکاری در استان بیداد می‌کند.

جزو سه استان آخر در خصوص پایین ترین سرانه درآمد خانوار هستیم و دلیل آن این است که نتوانستیم از صنعت آمایش استان و سند جامع اشتغال استان استفاده کنیم.

دولت ها باید جواب دهند که بعد از جنگ کدام پروژه بزرگ در گلستان ایجاد شده است؟ پتروشیمی استان با ۹۹ هزار سرمایه گذار همچنان خام می خورد.

صنعت بزرگی در استان نداریم و اگر کل واحدهای تولیدی شهرک های صنعتی را جمع کنند به اندازه فولاد مبارکه اصفهان هم نمی شود.

باید مدیران بر مبنای سند آمایش و سند جامع فعالیت کرده تا با ایجاد مشاغل در حوزه های گوناگون از اقتصاد وابسته به نفت دور شویم.

* گردشگری گلستان چگونه می تواند بسترساز جهش تولید شود؟

ظرفیت‌های بالای گردشگری داریم که باید آن را به ایران و جهان معرفی کنیم. تولیدات متنوع صنایع دستی در گستره استان وجود دارد و باید بسترهای توسعه و صادرات آنها ایجاد شود.

اکنون با توجه به اینکه دلار گران شده و مردم کمتر به سفر خارجی می‌روند می‌توان سفرها را به سمت استان‌های داخلی سوق داد. گلستان مناطق زیبا و دیدنی دارد که هنوز شناسانده نشده است و باید از ظرفیت فضای مجازی، رسانه ها و غیره استفاده شود تا زمینه جذب گردشگر فراهم شود که البته کم کاری های در این قسمت صورت گرفته است.

با ایرانگردی به جای اینکه ارز از کشور خارج شود می‌توان آن را در داخل کشور هزینه کرد.

گلستان قابلیت ها و فرصت ها و توانمندی های زیادی در گردشگری داشته اما زیرساخت‌های این بخش ضعیف است. به عنوان مثال منطقه ای برای عرضه صنایع دستی هنرمندان نداریم که باید ساختارها لازم را ایجاد کرد.

شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، برپایی نمایشگاه دائمی، معرفی صنایع دستی، توسعه بوم گردی و جذب سرمایه گذار می تواند به ما در این زمینه کمک کند.

* برای رسیدن به توسعه چه باید کرد؟

استفاده از ظرفیت ها راه حل رسیدن به توسعه است. سال گذشته از صندوق توسعه ملی تبصره ۱۸، اعتباراتی به استان تزریق شد که اگر درست هدایت شده بود بسیاری از مشکلات ما مرتفع می‌شد. این اعتبارات باید در حوزه های صنایع دستی، صنایع تبدیلی، کشاورزی، نوغانداری، زنبورداری و صنایع بومی دیگر سرمایه گذاری شده تا این بخش ها را تقویت می کرد.

دادن وام اشتغال خوشه‌ای و توسعه کارآفرینی مانند آن چیزی که در دنیا اتفاق افتاده می‌تواند وضعیت استان را بهبود ببخشد.

داشتن الگوی کشت و استفاده از سند آمایش از دیگر راه های توسعه استان است. کشاورز، گوجه و سیب‌زمینی و دیگر محصولات را کاشته و همه ساله ضرر می دهد، باید با حمایت از کشاورز راه را برای جهش تولید هموار کرد.

البته در حق استان هم سال ها است که اجحاف شده و آخرین نمونه آن را در دادن اعتبار برای مقابله با کرونا دیدیم که فقط ۲۵ میلیارد تومان سهم گلستان شد.