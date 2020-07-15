موفقیت در مقابله با حوادث نیازمند تغییر روش های سنتی است

قدرت الله مهدیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حوادث زیادی داریم که استان قزوین و کشور را تهدید میکند و در این میان از ۴۹ حادثه شناسایی شده حدود ۳۳ مورد در کشور و ۲۵ مورد در استان تجربه شده که با احتساب کرونا این تعداد به ۲۶ مورد رسیده است.
مهدیخانی بیان کرد: در میان انواع حوادث غیرمترقبه که در استان قزوین تجربه شده میتوان اذعان کرد سیل، سرمازدگی، برف، کولاک، رانش زمین و فرونشست از چالشهای جدی است.
وی افزود: گسل شمال قزوین از دغدغههای استان است و در کنار آن حوادثی مانند سیل، سرمازدگی، برف، کولاک، رانش زمین و فرونشست از چالشهای دیگری است که باید برای مقابله با آنها آمادگی لازم را داشته باشیم.
مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین یادآور شد: در حادثه سرمازدگی بیش از ۱,۸۸۱ میلیارد تومان و حادثه سیل بیش از ۱۹۰ میلیارد تومان خسارت وارد شد که نشان میدهد در این بخش آسیب پذیر هستیم.
وی اظهار داشت: نگرش سنتی در حوادث غیرمترقبه باید تغییر کند و با استفاده از دیدگاههای نوین در زمینه پیشگیری اقدام کنیم تا دستاوردهای بهتری داشته باشیم.
مهدیخانی بیان کرد: مقابله با ساخت و سازهای اصولی با روشهای نوین باید در دستور کار قرار گیرد و با آموزش و مهارت آموزی و تشکیل کارگروههای تخصصی و برگزاری مانورهای مختلف در ایام سال آمادگی مردم را افزایش دهیم.
وی گفت: استانهای تهران، آذربایجان شرقی و غربی، اصفهان به عنوان پشتیبان پایتخت تعیین شده اند و قزوین هم در این راستا پیشتاز استانهای معین و پایتخت کشور است و بای د با تأمین زیرساخت و امکانات در این مأموریت موفق عمل کند.
ضرورت تأمین زیرساخت برای پشتیبانی از استان تهران در حوادث
وی اضافه کرد: در جلسهای که روز گذشته به صورت ویدئو کنفرانس با ریاست سازمان مدیریت بحران کشور و مدیران کل بحران ۶ استان از جمله سمنان، قم، مازندران، مرکزی، اصفهان و قزوین برگزار شد در خصوص برنامه ریزی و هماهنگی در نحوه همکاریها برگزار شد مشکلات و چالشها مورد بررسی قرار گرفت.
مهدیخانی تصریح کرد: به لحاظ وسعت، جمعیت بالا و حساسیت شهر تهران از نظر ابعاد سیاسی و اقتصادی و نیز قرار گرفتن در حریم گسلهای خطرناک و لرزه خیز که پتانسیل زمین لرزههای بالای ۶ ریشتر را برای این شهر ایجاد کرده اند، مقرر شد تا ۶ استان به عنوان استانهای معین مناطق ۲۲ گانه شهر تهران انتخاب شوند تا در زمان بروز بحران زمین لرزه نسبت به امداد و نجات و ارائه خدمات مورد نیاز اقدام شود.
وی افزود: استان قزوین به عنوان معین منطقه ۲۲ تهران و پیشتاز امداد رسانی برای مناطق ۲، ۵، ۶، ۲۱ و ۲۲ تعیین شده که لازم است با تأمین زیرساخت و امکانات مورد نیاز بتوانیم در حوادث برای امداد رسانی در این مناطق موفق باشیم.
مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین یادآور شد: در سال گذشته بازدیدهای میدانی توسط مدیریت و کارشناسان اداره کل مدیریت بحران از منطقه ۲۲ صورت گرفت و در جلسه با مسئولان بحران شهرداری تهران، دغدغه و مشکلات بررسی شد و در این راستا مکاتبات لازم در راستای تبادل اطلاعات مورد نیاز انجام شده است.
مهدیخانی گفت: برای موفقیت در اجرای طرح معین تهران باید ضمن برگزاری مانورهای مشترک بین استانها، از ظرفیت سایر دستگاهها و بخش خصوصی در این حوزه استفاده شود.
وی اظهار امیدواری کرد با توسعه زیر ساختها و تجهیزات و نهادینه شدن فرهنگ امداد رسانی فرا استانی زمینه ارتقای سطح آمادگی نیروهای مدیریت بحران را در مقابله با حوادث و سوانح فراهم کرد.
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