عرضه دام در عید قربان با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حق‌شناس در سیزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی اظهارکرد: طی یک ماه گذشته از ۴۹ کالای اساسی که مورد رصد دستگاه های نظارتی قرار گرفته بیش از ۳۰ کالا دارای ثبات قیمت بودند و افزایش قیمت‌ها بیشتر در زمینه کالاهای ساختمانی مانند سیمان و فولاد صورت گرفته است.

وی با تاکید بر اهمیت نظارت از سوی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی افزود: ناظران باید به طور مستمر بر قیمت کالاها در بازار نظارت داشته باشند و نظارت بر قیمت‌ها می‌تواند مانع اجحاف به مردم در بازار شود.

استاندار گلستان تصریح کرد: مقرر شد مرغداری هایی که از دان دولتی استفاده می کنند در رعایت قیمت مرغ با رقم مصوب همکاری لازم را داشته باشند.

حق شناس بیان کرد: تمهیدات لازم جهت تامین دام سبک و سنگین برای عید سعید قربان در نظر گرفته شود و تلاش می کنیم عرضه دام به صورت مستقیم و با نظارت کامل و اجرای پروتکل های بهداشتی صورت گیرد.

وی ادامه داد: برای سال جاری ۱۷۰ هزار تن دان مرغ در بین مرغداری های استان توزیع شده و مرغداری هایی که از دان دولتی استفاده می‌کنند ملزم به رعایت قیمت مصوب هستند.