فضای پادگان ۰۶ در مواقع بحران به کمک می آید

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز حناچی شهردار تهران در جلسه ستاد پیشگیری و مدیریت هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران گفت: کلانشهر تهران و همه کلانشهرها مستعد بحران های طبیعی هستند، به طوریکه یک بارندگی می تواند شبکه متروی تهران تحت تاثیر قرار دهد.

وی افزود: حادثه آتش سوزی چند روز پیش در پایتخت به راحتی تبدیل به یک بحران شد. پلاسکو در اثر اتصال یک سیم دچار حادثه شد و بسیاری از این حوادث با مراقبت قابل پیشگیری است.

شهردار تهران با اشاره به اینکه ما در شهری زندگی می کنیم که در طول تاریخ چندین بار با زلزله دست و پنجه نرم کرده است و پیدا شدن آجر در عمق ۱۲ متری مترو نشان از تخریب چندین باره این شهر دارد، گفت: تبریز، تهران و … در طول تاریخ زلزله های سنگینی را تجربه کردند و برای مثال در ری، سه لایه تمدنی مدفون شده است.

وی زلزله را اصلی ترین بحران تهران عنوان کرد و گفت: این پدیده طبیعی به شکل دوره‌ای و تاریخی قابل پیگیری است.

حناچی با بیان اینکه به طور متوسط هر ۱۰ سال یکبار یک زلزله سنگین را در کشور تجربه می کنیم، گفت: زلزله بویین زهرا، رودبار و منجیل و بم از جمله این زلزله هاست. زلزله بم در یکی از کم خطر ترین نقاط کشور اتفاق افتاد و به همین دلیل باید قبول کنیم زلزله یک واقعیت این سرزمین است.

حناچی با تاکید بر اینکه برای مقابله با زلزله در تهران دستمان خالی نیست و در شناسایی گسل ها اقدامات خوبی شده است، اظهار داشت: به همین دلیل دیگر تصمیمات با ریسک بالا روی این گسل ها نمی گیریم. مجوز ساخت مدرسه و بیمارستان در این محدوده ها صادر نمی شود.

حناچی گفت: این جلسات بهانه‌ای برای آمادگی و مانور است. باید به دنبال بهانه‌ای برای آمادگی و ارتقای فرهنگ ایمنی باشیم، دستگاه های زیربنایی آب، برق و گاز اگر مدیریت نشوند به تلفات زلزله می افزایند.

وی ادامه داد: در حال حاضر وضعیت آمادگی مان با دو دهه پیش قابل مقایسه نیست، ۱۰۰ نقطه بالگرد در تهران شناسایی کردیم و باید ترس از زلزله را به آمادگی در مقابل زلزله تبدیل کنیم که این امر با کمک مدارس و رسانه ها امکان پذیر است.

حناچی با یادآوری شرایط در زلزله ملارد گفت: این زلزله سنگین نبود و تلفات ناشی از آن بالا نبود اما حوادث بعد از آن و تاثیرات ترس از آن بالا بود.

وی به ایجاد فضاهایی خاص که به داد تهران برسد تاکید کرد و اظهار داشت: در شهری که تعداد نفر بر هکتار و تراکم خانوار بر هکتار بالاست نیازمند عرصه های باز هستیم و پادگان ۰۶ را برای این مساله می خواهیم، درست است که داریم پارک ایجاد می کنیم. اما این فضا در هنگام بحران به کمک ما می آید.

حناچی گفت: زمین های محدوده قلعه مرغی و دوشان تپه را هم به همین منظور نیاز داریم. و از مابقی فضاهای باز همچون پارک چیتگر، مصلی باید در شرایط بحران استفاده کنیم.

شهرداری تهران به توضیح تجربه جهانی در مقابله با زلزله اشاره کرد و گفت: زلزله ژاپن که همه قواعد را تحت تاثیر خود قرار داد. ۶ هزار نفر در این زلزله تحت تاثیر قرار گرفتند و ۳۰۰ هزار نفر بی خانمان شدند چون کانون این زلزله در شهر بود و اثرات آن مخرب بودند. در این زلزله تمام پل ها سقوط کردند و خیلی از مسیرهای دسترسی مسدود شد و لوله های آب شکستند و قحطی آب به وجود آمد و آتش سوزی بعد از زلزله بیشتر از قبل از آن بود و در حال حاضر تجربیات ژاپن تبدیل به دستورالعمل شده و مطالعات جایکا تحت تاثیر آن تجربه است.

وی ادامه داد: به همین دلیل آسیب پذیری ساختمان های قدیمی و تقویت ایمنی شبکه های حیاتی مورد توجه قرار گرفته است. نبود هماهنگی میان دستگاهی درگیر از نقاط ضعف است و باید بالا بردن هزینه سرپیچی از استانداردها هم مورد توجه قرار گیرد.

به گفته حناچی افزایش خطر زلزله ارتباط مستقیمی با تراکم و نزدیکی ساختمان های دارد. و باید با تشخیص نقاط خطرخیز، اعلام مانور دائمی و سناریو حادثه مخاطرات را کاهش دهیم.