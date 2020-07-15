گزارش ویژه ای از میزان آمادگی تهران در مقابل زلزله نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران در نشست مدیریت بحران تهران با تبریک به پیروز حناچی که به سمت فرماندهی میدان عملیات پاسخ به بحران در شهر تهران انتخاب شده است، گفت: البته این سمت بدون امکانات تعلق گرفته است.

وی افزود: سالهاست این جلسات برگزار می شود، اما آمادگی ما برای مقابله با زلزله در تهران متاسفانه در حدود ۱۸ درصد است.

هاشمی تاکید کرد: باید آمادگی خود را در زمینه نظارتی اعلام کنیم تا در آمادگی بیشتری پیدا کنیم.

وی گفت: طبیعتاً مسایل مالی در اولویت اصلی است. برای مثال شرکت آبفا بی سروصدا مسایل خود را اعلام کردند و کمک های خوبی شد و بازتاب خوبی هم داشت. این شرایط برای مابقی دستگاه ها هم هست. برای مثال نیازمند تامین برق اضطراری هستیم که کاری در این زمینه نشده است و در خصوص مخابرات هم باید کاری کرد.

رییس شورای شهر تهران تامین شرایط اسکان اضطراری و تعیین استان های معین را از جمله کارهای ارزنده برای مقابله با زلزله دانست و گفت متاسفانه این مساله رها شده و با استان های برگزیده و معین زلزله تهران رابطه ویژه ای برقرار نشده و نیازمند جلسات جدی در این زمینه هستیم.

وی افزود: باید مشخص شود هر دستگاهی در انجام وظایف خود چه وضعیتی دارد.

هاشمی گفت: قرار بود تعداد زیادی سامانه هشدار سریع در تهران نصب شود و در شورای تهران گزارش ویژه ای از میزان آمادگی تهران نداریم.

وی افزود: باید برآوردی از تعداد مجروحین و کشته ها در ۴۸ ساعت اول زلزله احتمالی تهران با هر شدتی داشته باشیم.