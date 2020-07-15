نظارت دقیق بر پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، خالد جعفری در جلسه کمیته نظارتی تسهیلات پایدار روستایی استان کردستان، اظهار داشت: این تسهیلات بر اشتغال و اقتصاد استان بسیار تأثیرگذار خواهد بود لذا باید نظارت‌ها را جدی بگیریم.

وی بر لزوم شفافیت آمارهای ارائه شده از سوی دستگاه‌ها و نهادهای پرداخت کننده تاکید کرد و افزود: پایش دقیق گزارش‌های اعلامی از سوی این دستگاه‌ها ضروری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان با تاکید بر لزوم در اولویت قرار دادن طرح‌های نیمه تمام برای پرداخت تسهیلات، بیان کرد: باید به طور قاطع با متخلفان و سو استفاده کنندگان از تسهیلات کم بهره اشتغال پایدار روستایی برخورد شود.