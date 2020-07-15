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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۹:۱۰

معاون اقتصادی استاندار کردستان:

نظارت دقیق بر پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی ضروری است

نظارت دقیق بر پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی ضروری است

سنندج - معاون اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان گفت: با توجه به محدودیت منابع و سود پایین تسهیلات اشتغال پایدار روستایی، باید به دقت نظارت کنیم تا این تسهیلات منتج به اشتغال شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، خالد جعفری در جلسه کمیته نظارتی تسهیلات پایدار روستایی استان کردستان، اظهار داشت: این تسهیلات بر اشتغال و اقتصاد استان بسیار تأثیرگذار خواهد بود لذا باید نظارت‌ها را جدی بگیریم.

وی بر لزوم شفافیت آمارهای ارائه شده از سوی دستگاه‌ها و نهادهای پرداخت کننده تاکید کرد و افزود: پایش دقیق گزارش‌های اعلامی از سوی این دستگاه‌ها ضروری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان با تاکید بر لزوم در اولویت قرار دادن طرح‌های نیمه تمام برای پرداخت تسهیلات، بیان کرد: باید به طور قاطع با متخلفان و سو استفاده کنندگان از تسهیلات کم بهره اشتغال پایدار روستایی برخورد شود.

کد مطلب 4974409

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