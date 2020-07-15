۵۹۹۹ واحد پلاسما به شرکت اروپایی ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک اسدی شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد پیشگیری از بیماری کرونا در محل استانداری زنجان، با بیان اینکه زنجان در خصوص فرآورده‌های خونی کمبودی ندارد، گفت: تاکنون بیش از ۱۰ هزار و ۷۲۶ واحد فرآورده‌های خونی در بین مراکز درمانی استان توزیع شده است.

وی اظهار کرد: برای هر بیمار کرونایی بیش از ۱۰ تا ۱۵ سی سی خون ترزیق می‌شود.

مدیرکل انتقال خون استان زنجان، گفت: تاکنون بیش از هزار و ۲۷۷ واحد فرآورده خونی به استان‌های مختلف توزیع شده است.

اسدی با بیان اینکه دختران مجرد و نداشتن سابقه بارداری و سقط جنین می‌توانن می‌توانند پلاسما اهداء کنند، تاکید کرد: هم اکنون انتقال خون این استان ۹ دستگاه آفرزیس پلاسما دارد که یک دستگاه دیگر نیز با هماهنگی سازمان انتقال خون کشور به صورت امانت به استان خوزستان داده شده است.

وی افزود: تا کنون دانشگاه علوم پزشکی استان همکاری خوبی در معرفی بیماران کرونایی برای اهدای پلاسما به انتقال خون استان داشته است.

مدیرکل انتقال خون استان زنجان، تصریح کرد: انتقال خون این استان مشکلی در تامین فرآورده های خونی سالم ندارد.

اسدی افزود: در این پنج هزار و ۹۹۹ واحد پلاسما به شرکت اروپایی برای تبدیل به دارو توسط این شرکت و بازگشت به ایران برای استفاده بیماران ارسال شده است.