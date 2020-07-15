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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۸:۵۰

فرمانده گروه تفحص شهدا در غرب خبر داد

تفحص پیکر مطهر ۳ شهید در منطقه چنگوله «مهران»

تفحص پیکر مطهر ۳ شهید در منطقه چنگوله «مهران»

ایلام-فرمانده گروه تفحص شهدا در محور غرب، از کشف پیکر مطهر سه شهید دوران دفاع مقدس در منطقه چنگوله شهرستان مهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا گل‌محمدی اظهار کرد: روز گذشته پیکر پاک و مطهر سه شهید از عملیات عاشورای سه در منطقه چنگوله شهرستان مهران کشف شد.

وی افزود: عملیات کاوش پیکرهای مطهر شهدا در این منطقه توسط کمیته جست‌وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح همچنان ادامه دارد.

منطقه چنگوله که شامل چند روستا و دهستان است، در جنوب شرقی مهران واقع شده است و ۴۵ کیلومتر با مهران و ۹۰ کیلومتر با دهلران فاصله دارد.

این منطقه مرزی که در جنوب جاده مهران- دهلران قرار دارد، با شروع جنگ خالی از سکنه شد؛ نیروهای دشمن روستاهای این محدوده را اشغال و به طور کامل تخریب کردند.

کد مطلب 4974420

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