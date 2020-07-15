تفحص پیکر مطهر ۳ شهید در منطقه چنگوله «مهران»

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا گل‌محمدی اظهار کرد: روز گذشته پیکر پاک و مطهر سه شهید از عملیات عاشورای سه در منطقه چنگوله شهرستان مهران کشف شد.

وی افزود: عملیات کاوش پیکرهای مطهر شهدا در این منطقه توسط کمیته جست‌وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح همچنان ادامه دارد.

منطقه چنگوله که شامل چند روستا و دهستان است، در جنوب شرقی مهران واقع شده است و ۴۵ کیلومتر با مهران و ۹۰ کیلومتر با دهلران فاصله دارد.

این منطقه مرزی که در جنوب جاده مهران- دهلران قرار دارد، با شروع جنگ خالی از سکنه شد؛ نیروهای دشمن روستاهای این محدوده را اشغال و به طور کامل تخریب کردند.