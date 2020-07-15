به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیرانوند روز دوشنبه تهران را به مقصد بلژیک ترک کرد تا در تست های پزشکی باشگاه آنتورپ حاضر شود و امضای قرارداد سه ساله خود را نهایی کند.

رسانه های بلژیک بعد از سفر بیرانوند به این کشور، بیش از گذشته عملکرد و زندگی این دروازه بان تیم ملی ایران را زیر ذره بین برده اند. آنها ابتدا سراغ مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی ایران رفته و گفتگوهایی را با وی در ارتباط با عملکرد بیرانوند انجام دادند.

یکی از موضوعات جالب توجه برای بلژیکی ها، داستان زندگی پر مشقت بیرانوند برای رسیدن به سطح اول فوتبال ایران است.

سایت «اسپورت مگزین» بلژیک از جمله رسانه هایی است که به گذشته بیرانوند ورود و رنج ها و دشواری های دروازه بان جدید تیم آنتورپ را بازگویی کرده است.

«دروازه بانی که برای جانشینی بولات باید با ژان بوتز رقابت کند چه کسی است؟» این سایت با طرح این سئوال، گزارش خود را که برگرفته از مطلب «The Guardian» قبل از جام جهانی ۲۰۱۸ است را آغاز می کند.

سایت بلژیکی تاکید کرده است که داستان زندگی بیرانوند بسیار الهام بخش است.

اسپورت مگزین در این مطلب به دوران زندگی عشایری بیرانوند، چوپانی و سپس فرارش به تهران برای بازی کردن فوتبال و روی آوردن به کارهای مختلف پرداخته و اشاره داشته است که این دروازه بان مدتی به عنوان رفتگر و مدتی را در کارواش مشغول به کار بوده است.

در بخش پایانی این گزارش به ویژگی قابل توجه بیرانوند یعنی پرتاب های بلند با دست اشاره شده و آمده است: «حتی بازی قدیمی دال‌پَران اکنون به نفع بیرانوند است. یکی از نکاتی که مارک ویلموتس خیلی به آن تاکید دارد، پرتاب های دست بیرانوند است؛ بلند و دقیق. درست همان خصوصیاتی که باید برای پرتاب سنگ داشته باشید.»