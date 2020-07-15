به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد عبدالعلی پور صبح چهارشنبه در جلسه مدیریت بحران که به علت خسارت‌های وارده به برخی شهرستان‌ها در اثر بارش شدید باران و جاری شدن سیل برگزار شد با تاکید بر دستور و پیگیری معاون هماهنگی امور عمرانی و آماده باش تمامی ارگان‌های امدادی در استان در مورد آخرین وضعیت شهرستان‌های استان و خسارت‌های وارده اظهار کرد: به مزارع شهرستان پارس آباد خسارت‌هایی وارد شده است، با وجود اینکه مسیرها در این شهرستان انسداد نداشته و باز هستند اما احتمال آبگرفتگی معابر شهری و حتی برخی منازل مسکونی بخاطر عبور سیل عزیز کندی وجود دارد و با حضور فرماندار شهرستان و طبق گزارش فرمانداری اطلاع رسانی برای تخلیه واحدهای مسکونی در معرض آبگرفتگی داده شده است.

وی از خسارت جانی سیل در شهرستان اردبیل اظهار تأسف کرد و افزود: در شهرستان اردبیل که سیل باعث فوت دو نوجوان ۱۲ ساله در روستای چات قیه شده است عملیات جستجو برای پیدا کردن این دو نفر تا اواخر شب ادامه داشت که به دلیل جنگلی و صعب العبور بودن منطقه عملیات شبانه متوقف شد و از صبح امروز ساعت ساعت ۷ و نیم دوباره از سر گرفته شده است.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری افزود: در مشگین شهر خط انتقال آب شهر دچار آسیب دیدگی شده و اکیپ‌های مربوط با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای در حال رفع مشکل هستند در عین حال به مزارع و باغات این شهرستان نیز خسارت‌های وارد شده است.

عبدالعلی پور تصریح کرد: در پی بارش دو روز گذشته برق و مخابرات تعدادی از روستاهای بیله سوار قطع شده که با حضور فرماندار و دیگر مسئولان مشکلات بررسی و در حال برطرف شدن است همچنین علاوه بر خسارت به مزارع این شهرستان، راه روستای عزیزکندی به دلیل حجم بالای آب در حال حاضر مسدود است.

وی گفت: در جنوب استان نیز در شهرستان خلخال روستای مصطفی لو دچار خسارت سیل و بارش باران قرار گرفته است و نیروهای امدادی ضمن فراهم کردن اسکان اضطراری برای خسارت دیدگان و برای ۸۰ خانوار اقلام ضروری توزیع کرده اند.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری با اشاره به حضور مدیر کل راهداری در بازگشایی جاده‌های مسدود شده افزود: در این شهرستان معابر بازگشایی شده و برق و آب روستاهای خسارت دیده وصل شده است اما راه روستاهای بخش شاهرود با وجود بازگشایی مجدداً مسدود شده است که تا فردا بازگشایی می‌شود.