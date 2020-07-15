به گزارش خبرگزاری مهر، «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به مناسبت فرا رسیدن پنجمین سالگرد حصول برجام، در یادداشتی که در «پراجکت سیندیکیت» منتشر شد؛ ادعا کرد: بدون این توافق، ایران تاکنون به سلاح هسته‌ای دست یافته و بی‌ثباتی دیگری را به منطقه افزوده بود.

با این حال، وی هشدار داد که امروز، حفظ برجام به ۲ دلیل واجب است: نخست آنکه ۱۲ سال طول کشید که ایران و جامعه بین‌المللی برای حل اختلافاتشان پل بزنند و دیگر آنکه اگر برجام فروبپاشد، هیچ توافق جامع یا جایگزینی برای آن وجود ندارد.

بورل در بخشی از یادداشت خود مدعی شد: اگرچه بازگشت تحریم‌های آمریکا، آشکارا تاثیری منفی بر اقتصاد ایران و مردمش داشت، این کشور برای ۱۴ ماه دیگر به تعهداتش ادامه داد؛ حال آنکه بار دیگر غنی سازی اورانیوم را به سطح نگران‌کننده‌ای افزایش داده است. به این ترتیب، برجام بیش از پیش دچار نقصان شده و نگرانی‌های گذشته در حال بازگشت است.

با این حال، وی اذعان کرد که اگرچه ایران باید به نوبه خود به تعهدات برجامی باز گردد؛ اما باید از مزایای اقتصادی آن نیز بهرمند شود.

بورل همچنین مدعی شد که اتحادیه اروپا در راستای کاهش شکاف‌ها و حل اختلافات، تلاش‌های خود را بیشتر خواهد کرد.

نهایت آنکه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: چنانچه موفق به حفظ برجام شده و اجرای کامل آن را تضمین کنیم، این توافق به سنگ بنای پرداختن به دیگر دغدغه‌های مشترک از جمله مسائل مرتبط با امنیت منطقه‌ای، بدل خواهد شد.