نبود گفتمان ملی مهارت در کشور/ کسب مهارت باید در جامعه محور شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی صبح چهارشنبه در جلسه شورای مهارت گیلان در سالن غدیر استانداری با بیان اینکه موضوع مهارت در جامعه مغفول مانده است، اظهار کرد: در کشور گفتمان ملی مهارت نداریم.

وی با تأکید بر اینکه با توجه به وجود فقر و بیکاری نیازمند کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار هستیم، افزود: در سطوح ملی و میانی تنها مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری در حوزه اشتغالزایی و کارآفرینی صحبت کرده‌اند.

فقدان آینده پژوهی در جهان

رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور با بیان اینکه باید ایران را بزرگ ببینیم، گفت: امروز از دیدگاه جهان ایران یکی از کشورهای پیشرو و اثرگذار در جامعه جهانی است و باید از این نوع نگاه دنیا به ایران استفاده شود.

وی با بیان اینکه بسیاری از استان‌های ایران ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های فراوانی در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف دارند، تصریح کرد: اهل فن و محققان پژوهش‌های خود را به سمت بهره برداری از این ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها سوق می‌دهند چیزی که امروز در جهان شاهد آن هستیم.

اوسط هاشمی در ادامه با اشاره به اینکه زمانی می‌توانیم از اقتصاد بدون نفت صحبت کنیم که علاوه بر برداشته شدن محدودیت‌ها علیه ایران به توانمندی داخلی نیز توجه شود، تصریح کرد: یک کشور ۱۰ میلیون توریست هدف گذاری و پایه اقتصاد را برنامه ریزی می‌کند در حالی که یک استان ایران همانند اصفهان با آن معمار کهن و چشم نواز بیشتر گردشگر دارد.

وی با تأکید بر ضرورت بازسازی میراث کهن کشور، بیان کرد: باید برای انقلاب صنعتی چهارم آمادگی داشته باشیم، با شیوع کرونا یک بخش آن به نمایش گذاشته شد. جامعه جهانی متوجه شد از فقدان یک آینده پژوهی رنج می‌برد.

اوسط هاشمی با اشاره به اینکه انقلاب صنعتی چهارم دارای سه ویژگی سرعت تکنولوژی، وسعت و اثر گذاری جدی است، افزود: ۸۰ درصد نوجوانان امروز از وسایل هوشمند استفاده می‌کنند باید نگاهمان در بهره گیری از این ظرفیت‌ها تغییر دهیم.

عدم توجه به سرمایه انسانی به عنوان عامل پیشرفت جوامع

وی با بیان اینکه فقدان یک نگاه عمیق به سرمایه انسانی و مادی ضعیف از کار سبب حوادثی چون زلزله رودبار می‌شود، گفت: امروز کشورهای توسعه یافته، ما را از طریق مواجه درست با اینگونه تحولات در مسیر فردا قرار داده است.

رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای با اشاره به اینکه انسداد پاسخگو نیست، اظهار کرد: آگاهی بخشی و آموزش دو برنامه‌ای بود که سبب شد ژاپن امروز به این جایگاه دست یابد. متأسفانه ما در کشور از ظرفیت سرمایه انسانی موجود غافل شده‌ایم.

وی با بیان اینکه سرمایه انسانی سبب پیشرفت می‌شود لذا باید آموزش را جدی بگیریم سرمایه انسانی سبب پیشرفت می‌شود لذا باید آموزش را جدی بگیریم ، افزود: سازمان فنی و حرفه‌ای مسئول ارتقای مهارت است یکی از انتظارات ما در استان گیلان ساماندهی موضوع آموزش مهارت‌ها است.

اوسط هاشمی با اشاره به قابل ارزیابی بودن دانشنامه‌های تحصیلی، گفت: هر کسی دارای مهارت است می‌تواند از اعتبار ملی مهارت ایران دفاع کند. داشتن گواهینامه مهارت سبب می‌شود که فرد دارای مرز و محدوده مشخصی برای فعالیت نباشد زیرا در هر نقطه از جهان کسب مهارت نیاز است.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از حق کارآموز و با بیان اینکه نباید اجازه دهیم بازار تهی از مهارت شود، تصریح کرد: بیش از ۵۰ درصد کارآفرینان فارغ التحصیل دانشگاه هستند اما باید برای اطمینان از مهارت لازم نیز برخوردار باشند.

رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های فراوان ایران در حوزه گردشگری، بیان کرد: گیلان مقصد گردشگری ایرانیان است توجه به بوم گردی و تقویت این صنعت و تشکیل دپارتمان بوم گردی در گیلان ضروری است.

وی به برگزاری مسابقات ملی مهارت آموزی در استان گیلان اشاره و با بیان اینکه باید به مهارت آموزی همانند سایر بخش‌ها توجه شود، گفت: متأسفانه در سال‌های گذشته برای کسب شغل به آن میزان که به کسب مدرک دانشگاهی توجه شده به مهارت آموزی توجه نشده است.

تراکم جمعیتی کارمندی در دستگاه‌های دولتی می‌تواند آسیب زا باشد

اوسط هاشمی در ادامه با بیان اینکه پنج تا شش برابر نیاز کارمند و کارشناس در کشور داریم و و این تراکم آسیب پذیر می‌شود، افزود: اجماع گروه‌های مرجع برای جریان گذاری هدفمند یکی از اولویت‌های سازمان فنی و حرفه‌ای بوده است.

وی با اشاره به اینکه باید نگاهی ایجاد شود که همه مردم به دنبال شغل دولتی نباشند و به سمت خوداشتغالی بروند، تأکید کرد: راهکار برای برون رفت از این موضوع پیوست مهارت به مدرک تحصیلی کسب شده است باید چراغ بنگاه‌های زود بازده را روشن کنیم.

رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور با بیان اینکه الزام فراگیری مهارت در همه بخش‌ها در گذشته در مجلس شورای اسلامی مصوب شده است، گفت: متأسفانه در شناسایی نیروی کار ساده نیز در کشور موفق عمل نکرده‌ایم متأسفانه در شناسایی نیروی کار ساده نیز در کشور موفق عمل نکرده‌ایم.

وی با اشاره به عنوان شهر خلاق خوراک شناسی رشت، تصریح کرد: باید مسابقات شهر خوراک ملی در گیلان برگزار شود می‌توانیم این مسابقات را به صورت ملی برگزار کرده تا هر کسی که بخواهد در مسابقات جهانی شرکت کند از این شهر حرکت کند.

توجه به دریا اولویت امسال سازمان فنی و حرفه‌ای است

اوسط هاشمی بر ضرورت تهیه و تدوین بانک اطلاعاتی از استادکاران، مربیان و نیروهای مهارت، گفت: باید مهارت را در جامعه محور کنیم. اولویت امسال سازمان فنی و حرفه‌ای آموزش مهارت‌های دریا محوری است.

وی با بیان اینکه برنامه توسعه کشور نیز باید دریا محور باشد، تصریح کرد: متأسفانه با وجود بیش از پنچ هزار و ۸۰۰ کیلومتر ساحل هنوز سهم خود را از دریا کسب نکرده‌ایم لذا باید در استان گیلان به دریا توجه شود.

رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور با اشاره به اینکه عشایر، روستاییان و کشاورز ٢٨ درصد اقتصاد استان گیلان را در دست دارند، گفت: باید به پایه‌های ضعیف استان گیلان از طریق مهارت آموزی توجه شود.