پرداخت ٣٣ میلیارد ریال تسهیلات کرونا در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب مختاری صبح چهارشنبه در شورای اشتغال استان فارس با بیان اینکه فارس اولین استان در کشور در راستای پرداخت تسهیلات به کارگران متقاضی تسهیلات کرونا بوده‌اند بیان کرد: سهم بانک‌ها در پرداخت تسهیلات کرونا در فارس نیز مشخص شده و بالغ بر ٢٣ هزار و ۶٠٠ میلیارد ریال تخمین زده شده است این در حالی است که بالغ بر ٧٠ هزار کارگاه در استان فارس جز زیرمجموعه راهداری و حمل و نقل استان هستند.

وی در خصوص میزان متقاضیان تسهیلات کرونا نیز عنوان کرد: بالغ بر ٨٠ هزار متقاضی در استان فارس نسبت به ثبت نام در سامانه تسهیلات اقدام کرده‌اند که از این میزان هنوز دستگاه‌های اجرایی به ۶٨٧ پرونده متقاضیان پاسخ نهایی را ارائه نکرده‌اند.

مختاری در خصوص شهرستان‌های فارس نیز متذکر شد: شهرستان‌های شیراز، مرودشت، آباده، کازرون و داراب نسبت به سایر شهرستان‌ها وضعیت بهتری در پرداخت تسهیلات کرونا داشته‌اند و سایر شهرستان‌ها نیز باید نیستی به پرداخت این تسهیلات به متقاضیان اقدام کنند.

وی اضافه کرد: تصمیمات مناسبی در سطح ملی گرفته شده و توجه به نیازمندان، کارگران و بیمه بیکاری مدنظر بوده این در حالی است که توجه ویژه ای نیز به کارفرمایان نیز داشته‌اند.

مختاری یادآور شد: در ستاد استانی نیز تصمیماتی در خصوص حمایت از فعالان اقتصادی، کارگران و بنگاه‌هایی که واجد شرایط بوده‌اند از طریق سیستم الکترونیک مورد پایش و ارزیابی بوده و توسط بانک‌ها تسهیلات به این افراد پرداخت شد.

مدیر تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: تا پایان خرداد ماه بر أساس مصوبه‌ای که اعلام شده بود افراد باید ثبت نام خود را نهایی می‌کردند اما این زمان تا پایان تیر ماه تمدید شده و زمان پرداخت تسهیلات نیز تا پایان مرداد ماه تمدید شده است.

او ادامه داد: مدت زمان بازپرداخت تسهیلات از آبان ماه آغاز شده و ٢۴ ماه مدت زمان بازپرداخت تسهیلات ارائه شده است لازم به ذکر است تسهیلات به صورت دو مرحله‌ای به کارگاه‌های اقتصادی پرداخت خواهد شد.