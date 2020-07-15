ساخت ۴۰۰ مسکن ویژه مددجویان بهزیستی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد گوهردهی صبح چهارشنبه در جلسه شورای معاونان با اشاره به اقدامات وعملکرد بهزیستی طی یکسال گذشته با بیان اینکه در حوزه ژنتیک در سال گذشته بیش از پنج هزار و ۳۰۰ نفر برای دریافت مشاوره مراجعه کردند، افزود: غربالگری برای شناسایی افراد دارای اختلال انجام شده است.

وی ادامه داد: همچنین بیش از هشت هزار و ۵۵۰ نفر از کودکان نیز غربالگری شدند و ۷۶۵ نفر دارای اختلال شناسایی و برای دریافت خدمات معرفی شدند.

گوهردهی اشتغال جامعه هدف را از جمله برنامه‌ها ذکر کرد و گفت: طی سال گذشته بیش از دو هزار و ۸۴۷ مورد اشتغال برای جامعه هدف داشتیم که هزار و ۶۳۵ مورد اشتغال در حوزه شهری و بقیه در حوزه روستایی بوده است.

مدیرکل بهزیستی مازندران درباره ساخت مسکن ویژه مددجویان نیز گفت: سال گذشته طبق برش ترسیم شده ساخت ۳۶۰ مسکن برای مددجویان هدف گذاری شده بود اما ۶۹۲ مسکن به جامعه هدف تحویل شد که دو برابر برش ترسیم شده بوده است.

وی افزود: برای سال جاری ساخت ۴۰۰ مسکن مددجویی هدف گذاری شده که تاکنون تمامی واحدها آماده بهره برداری و واگذار شده است.

مدیرکل بهزیستی مازندران یادآور شد: همزمان با هفته بهزیستی ۱۴۰ واحد مسکونی همزمان با سراسر کشور به مددجویان جامعه هدف تحویل شده که عمده مسکن تحویل شده، به خانواده‌های دارای دو معلول به بالا است.

گوهردهی به خدمات دهی به جامعه هدف در دوران شیوع کرونا اشاره و اضافه کرد: بهزیستی با تمام توان در خدمت جامعه هدف بوده تا کمترین آسیب وارد شود و بیش از ۱۴.۵ میلیارد تومان هدایای نقدی و کمک‌های مردمی در دوره شیوع کرونا جمع آوری و نسبت به تهیه بسته‌ها و اقلام بهداشتی اقدام شده است.

وی یادآور شد: خوشبختانه با تلاش همکاران بهزیستی هیچ مورد ابتلای به کووید ۱۹ در مراکز اقامتی بهزیستی ثبت نشده است.

مدیرکل بهزیستی مازندران افزود: افتتاح ۵۵ پروژه اشتغال، ۲۷ مرکز پیشگیری و چهار مرکز توانبخشی از جمله برنامه‌های هفته بهزیستی است.