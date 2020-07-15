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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۹:۲۲

ذاکر در تذکر شفاهی:

کمیسیون حقوقی مجلس هرچه سریعتر تشکیل شود

کمیسیون حقوقی مجلس هرچه سریعتر تشکیل شود

نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی گفت: هنوز کمیسیون حقوقی مجلس تشکیل نشده که باید این موضوع هر چه سریعتر در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سلمان ذاکر در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی، اظهار داشت: متأسفانه هنوز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تشکیل نشده که باید هر چه سریعتر در این باره تصمیم گیری شود.

وی افزود: قوه قضائیه در مبارزه با فساد سنگ تمام گذاشته است اما در مقابل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هنوز تشکیل نشده است و با توجه به اهمیت این کمیسیون باید هرچه سریعتر این کمیسیون در دستور کار قرار گیرد.

نماینده مردم سلماس در مجلس با بیان اینکه ماهیت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بسیار مهم است، گفت: نباید در خصوص تشکیل این کمیسیون سهل انگاری کرد اما متأسفانه این کمیسیون تعطیل است که باید هر چه سریعتر این خلاء جبران شود.

کد مطلب 4974450
زهرا علیدادی

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