کمیسیون حقوقی مجلس هرچه سریعتر تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سلمان ذاکر در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی، اظهار داشت: متأسفانه هنوز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تشکیل نشده که باید هر چه سریعتر در این باره تصمیم گیری شود.

وی افزود: قوه قضائیه در مبارزه با فساد سنگ تمام گذاشته است اما در مقابل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هنوز تشکیل نشده است و با توجه به اهمیت این کمیسیون باید هرچه سریعتر این کمیسیون در دستور کار قرار گیرد.

نماینده مردم سلماس در مجلس با بیان اینکه ماهیت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بسیار مهم است، گفت: نباید در خصوص تشکیل این کمیسیون سهل انگاری کرد اما متأسفانه این کمیسیون تعطیل است که باید هر چه سریعتر این خلاء جبران شود.