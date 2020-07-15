١٠ هزار اردوی جهادی برای مددجویان فارس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بذرافشان از برگزاری ۱۰۵۰۰ اردوی جهادی برای کمک به مددجویان در سه ماهه امسال خبر داد و گفت: اکثر این اردوها در روستاها و مناطق محروم استان اجرا شده است.

بذرافشان افزود: اردوهای جهادی با مشارکت کمیته امداد استان و تشکل‌های جهادی و در راستای خدمت رسانی به مددجویان انجام می‌شود.

مدیر کل امداد فارس تصریح کرد: عمده ترین فعالیت اردوهای جهادی در بخش عمرانی، درمانی و بهداشتی بوده است که در برخی موارد نیز سبد کالا تهیه و بین مددجویان توزیع شده است.

او در پایان اضافه کرد: در سه ماهه امسال ۱۰۵۰۰ اردوی جهادی با ارزش ۱۵ میلیارد و ۹۷۴ میلیون ریال برای مددجویان انجام شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۵۹ رشد را شاهد بودیم.