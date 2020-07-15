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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۰۲

مدیرکل کمیته امداد فارس خبر داد:

١٠ هزار اردوی جهادی برای مددجویان فارس برگزار شد

١٠ هزار اردوی جهادی برای مددجویان فارس برگزار شد

شیراز- مدیر کل کمیته امداد فارس گفت: در سه ماهه امسال ۱۰ هزار و ۵۰۰ اردوی جهادی در بخش‌های عمرانی، درمانی، فرهنگی و … برای کمک به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد فارس برگزار شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بذرافشان از برگزاری ۱۰۵۰۰ اردوی جهادی برای کمک به مددجویان در سه ماهه امسال خبر داد و گفت: اکثر این اردوها در روستاها و مناطق محروم استان اجرا شده است.

بذرافشان افزود: اردوهای جهادی با مشارکت کمیته امداد استان و تشکل‌های جهادی و در راستای خدمت رسانی به مددجویان انجام می‌شود.

مدیر کل امداد فارس تصریح کرد: عمده ترین فعالیت اردوهای جهادی در بخش عمرانی، درمانی و بهداشتی بوده است که در برخی موارد نیز سبد کالا تهیه و بین مددجویان توزیع شده است.

او در پایان اضافه کرد: در سه ماهه امسال ۱۰۵۰۰ اردوی جهادی با ارزش ۱۵ میلیارد و ۹۷۴ میلیون ریال برای مددجویان انجام شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۵۹ رشد را شاهد بودیم.

کد مطلب 4974451

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