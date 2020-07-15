سیاستهای شبکه العربیه کاملا با رژیم صهیونیستی هماهنگ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی صفا، جنبش حماس در بیانیه ای حملات شبکه العربیه و برخی رسانه های گروهی علیه مقاومت فلسطین را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: تبلیغاتی که العربیه آغاز کرده، مبتنی بر دروغها و اتهاماتی است که ساخته و پرداخته سرویس‌های امنیتی رژیم صهیونیستی است.

در این بیانیه با اعلام اینکه هدف از تبلیغات العربیه، آسیب رساندن به مقاومت ملت فلسطین و اعتماد آنها به طرح آزادسازی خاک این کشور است، گفت: اقدامات العربیه و سایر شبکه‌های ضد مقاومت، به صورت کامل با سیاست‌های رژیم صهیونیستی و طرح‌های مستمر این رژیم برای تجاوز به ملت فلسطین همخوانی دارد و هماهنگ است.

این جنبش اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در پی از بین بردن حقوق تاریخی ملت فلسطین است.

شبکه سعودی العربیه طی روزهای گذشته به حماس و شاخه نظامی آن یعنی «گردان‌های القسام» به شدت حمله کرده است.

العربیه به نقل از وزارت کشور غزه مدعی شده که این نهاد، برخی از اعضای القسام را به خاطر همکاری با اسرائیل بازداشت کرده است، ولی این وزارتخانه با انتشار بیانیه‌ای ضمن تکذیب این شایعات، تأکید کرد که العربیه در پی دروغ‌پراکنی است.