۱۶۰ میلیارد تومان برای درمان بیمه شدگان تأمین اجتماعی هزینه شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان کردستان، هوشنگ فولادی در تشریح عملکرد این سازمان بمناسبت هفته تأمین اجتماعی، اظهار داشت: مدیریت درمان تأمین اجتماعی کردستان به عنوان متولی امور درمان سازمان تأمین اجتماعی در استان کردستان، به ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان خود در دو بخش درمان مستقیم و غیرمستقیم می‌پردازد.

وی افزود: در بخش درمان مستقیم، مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان کردستان هم اکنون با دارا بودن دو بیمارستان در شهرهای سنندج و سقز، یک پلی کلینیک تخصصی در سنندج و سه درمانگاه تخصصی در شهرهای بیجار، قروه و مریوان و دو درمانگاه عمومی در شهرهای کامیاران و بانه به ارائه خدمات درمانی رایگان به بیمه شدگان این سازمان می‌پردازد.

مدیر درمان تأمین اجتماعی کردستان با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای این بخش و آغاز عملیات احداث پروژه درمانگاه عمومی شهرستان دیواندره از ابتدای سال ۹۸، ادامه داد: پیگیری ساخت درمانگاه دهگلان نیز جز برنامه‌های در دست اقدام مدیریت درمان در سال ۱۳۹۸ بوده است.

فولای یادآور شد: در مجموع وضعیت مراکز ملکی سازمان در استان کردستان در مقایسه با کشور، هم از لحاظ تعدادی و هم از لحاظ کیفی، دارای وضعیت مطلوبی بوده و می‌توان گفت در صورت موافقت سازمان با ساخت درمانگاه دهگلان، کردستان تنها استانی در کشور خواهد بود که تمام شهرستان‌های آن دارای حداقل یک مرکز درمانی است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه براساس عملکرد سال ۱۳۹۸، در مجموع تعداد مراجعه کنندگان سرپائی مراکز ملکی تأمین اجتماعی استان بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار مورد بوده است، بیان کرد: از این تعداد یک میلیون و ۲۶ هزار و ۳۰۱ مورد متعلق به پزشکان (عمومی، متخصصین و دندانپزشکان) و ۸۸۰ هزار و ۹۷ مورد مراجعه به مراکز پاراکلینیکی بوده است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی کردستان گفت: از تعداد کل بستری شدگان ۸۹.۷ درصد مربوط به بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی ،۶.۲۵ درصد مربوط به بیمه سلامت، ۲.۴ درصد مربوط به بیمه نیروهای مسلح، ۱.۳ درصد مربوط به سایر بیمه‌ها و ۰.۳۵ درصد را مراجعین آزاد (فاقد پوشش بیمه‌ای) تشکیل می‌دهند.

فولادی اظهار داشت: همچنین در این مدت تعداد بستری شدگان در بیمارستان‌های سنندج و سقز در مجموع ۲۱ هزار و ۲۶ مورد گزارش شده است که بیش از ۹ هزار و ۲۲۳ مورد از آنها تحت عمل جراحی قرار گرفته اند، ضمن اینکه از کل تعداد اعمال جراحی انجام شده، ۱۹.۷ درصد مربوط به جراحی‌های بزرگ، ۵۰ درصد را جراحی‌های متوسط و ۳۰.۳ درصد را جراحی‌های کوچک در بر می‌گیرند.

وی افزود: همچنین از مهمترین شاخص‌های این بخش می‌توان به متوسط اقامت بیمار به میزان ۲.۴۴ روز، فاصله بازگردانی ۱۷.۲۸ ساعت، میزان چرخش تخت ۱۲۱ نفر، ضریب اشغال تخت ۷۶.۲۴ درصد و میزان مرگ و میر در هزار برابر ۱.۹ بوده است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی کردستان ادامه داد: از دیگر موارد قابل ذکر در این بخش می‌توان به برگزاری بیش از دو هزار و ۴۱۵ ساعت کلاس آموزشی طی ۵۴۰ دوره و به میزان ۵۶ هزار و ۶۰۰ نفر – ساعت (با لحاظ سرانه نفر ساعت برای هر همکار در سال به میزان ۷۲ ساعت) برای پرسنل شاغل در واحدهای تابعه به ثبت رسیده است.

فولادی یادآور شد: همچنین ۸۷ جلسه کمیسیون پزشکی بدوی به منظور بررسی هزار و ۱۱۰ پرونده مربوطه و ۱۷ جلسه کمیسیون تجدید نظر پزشکی به منظور بررسی ۱۷۹ مورد تقاضای از کارافتادگی و تعیین درصدهای مربوطه تشکیل شده که از این تعداد ۲۳۹ رأی منجر به از کار افتادگی کلی شده است.

وی بیان کرد: در بحث تشکیل جلسات شوراهای پزشکی که به منظور بررسی و اظهار نظر در خصوص استراحت‌های مازاد بر ۶۰ روز در سال ۱۳۹۸ انجام گرفته است نیز تعداد ۱۵۰ جلسه در کل استان تشکیل و از مجموع ۱۰۸ هزار ۷۲۷ روز استراحت ارائه شده ۸۸ هزار و ۵۸۰ روز استراحت مورد تأیید اعضای شورای پزشکی قرار گرفته است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی کردستان گفت: در مقوله پزشکان معتمد حوزه استراحت‌های پزشکی از یک الی ۶۰ روز در سال ۱۳۹۸ نیز تعداد دو هزار و ۶۹۰ پرونده مورد بررسی قرار گرفته و از مجموع ۶۳ هزار و ۴۸۶ روز استراحت ارائه شده، ۵۳ هزار و ۲۱۹ روز استراحت ایام بیماری مورد تأیید قرار گرفته است.

فولادی اظهار داشت: ارائه خدمات فوق الذکر جهت پاسخگویی شایسته به بیش از یک میلیون و ۹۰۶ هزار و ۳۹۸ مراجعه بیمه شدگان به بخش درمان مستقیم سازمان در مدت مذکور هزینه‌ای بالغ بر ۱۶۰ میلیارد تومان داشته است.

وی به اهم اقدامات و فعالیت‌های انجام شده اشاره کرد و افزود: آغاز بهره برداری از درمانگاه عمومی کامیاران و بانه، اتمام طرح توسعه اورژانس بیمارستان سنندج با مدرن ترین تجهیزات و امکانات کاملاً استاندارد همراه با ارتقا و افزایش تخت‌های فعال آن از ۱۰ تخت به ۲۲ تخت، آغاز عملیات ساخت پروژه عمرانی طرح توسعه بیمارستان سقز در زمینی به مساحت هزار و ۸۸۰ متر مربع و زیربنایی معادل سه هزار و ۱۰۰ مترمربع و در فازهای اورژانس،ICU ،NICU ، کودکان و واحدهای پاراکلینیکی شامل رادیولوژی و آزمایشگاه و شروع به کار فعالیت عمرانی ساخت درمانگاه دیواندره از جمله اقدامات صورت گرفته بوده است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی کردستان همچنین خرید و نصب پنج دستگاه رادیولوژی دیجیتال پروتال و ستون سقفی برای بیمارستان‌های سنندج و سقز و درمانگاه‌های تخصصی بیجار و قروه و آغاز طرح سامانه تولید نسخه الکترونیک و حذف دفاتر درمانی در مراکز طرف قرارداد دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان کردستان را از دیگر اقدامات صورت گرفته عنوان کرد و ادامه داد: سال گذشته بیمارستان سنندج در شاخص درصد سزارین به کل زایمان در میان ۶۹ بیمارستان سازمان تأمین اجتماعی رتبه اول را کسب کرده است.