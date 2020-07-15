نماز جمعه این هفته در ایلام برگزار نمی شود

حجت الاسلام محمد صادق پیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نماز جمعه ۲۷ تیرماه در ایلام و شهرستانهای تابعه اقامه نمیشود.
وی با اعلام این خبر تأکید کرد: با توجه به مصوبه ستاد مبارزه با ویروس کرونا در استان و رعایت حال نمازگزاران، برپایی نمازهای جمعه در هیچیک از پایگاههای نماز جمعه و شهرستانها اقامه نمیشود.
وی افزود: حفظ سلامت مردم برای ما در اولویت است.
با توجه به اعلام وضعیت قرمز برای استان به دلیل شیوع کرونا و ضرورت رعایت فاصله اجتماعی و دستورالعملهای بهداشتی و ضرورت حفظ سلامت جامعه، نماز جمعه این هفته در سراسر استان لغو شده است.
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