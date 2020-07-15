برخورد قاطع با اخلالگران بازار کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، براتعلی صالحی در حاشیه جلسه مشترک با دادستانی و معاونت پیشگیری دادگستری استان با صنعتگران و تولید کنندگان از برخورد شدید با اخلالگران اقتصادی خبر داد و افزود: تخلفات در شرایط کنونی مستلزم برخورد جدی نهادهای حکومتی و بازرسی است.

وی ابراز داشت: کسانی که در شرایط فعلی پیش آمده به نیت احتکار و سو استفاده در عرضه کالا گران فروشی کنند، قطعاً برخورد جدی تعزیرات را به خود خواهند دید.

وی با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز در بازار تأثیر داشته اما نباید بستری برای تخلفات صنفی شود و یا عدم ارائه کالای مورد نیاز مردم به جامعه و بازار التهاب وارد کند، از برخورد شدید دادستانی و تعزیرات با افزایش قیمت بیش از مبلغ مصوب شده خبر داد.

ملک حسینی دادستان مرکز استان نیز در این جلسه گفت: هر گونه افزایش قیمت خودسرانه که از طریق مراجع قانونی تشخیص داده شود با برخورد شدید دستگاه قضائی و تعزیرات حکومتی مواجه خواهد شد.

حسنی معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری نیز در جلسه هم گفت: هرگونه بی ثباتی در بازار مسکن و ساخت ساز ناشی از افزایش خودسرانه قیمت بتن را تحمل نخواهیم کرد.