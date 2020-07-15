حرکت هنرمندانه در حوزه ترویج عفاف و حجاب ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بدر شکوهی دیشب در جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی، حقوق شهروندی و عفاف و حجاب، هجمه به فرهنگ عفاف و حجاب را از اهداف شوم دشمنان در راستای کمرنگ کردن ارزشهای اسلامی عنوان کرد و گفت: با مسأله خطیری مواجه هستیم که در صورت کوتاهی و بیتوجهی، پیامدهای جبرانناپذیری به دنبال خواهد داشت.
وی بر عملیاتی کردن برنامههای مصوب در حوزه عفاف و حجاب تأکید کرد و گفت: مجموعه متولیان این حوزه باید با همراهی و تعامل و در کنار هم بودن و توجه به اقتضائات این موضوع خطیر، اثرگذاری اقدامات خود را افزایش دهند.
شکوهی همچنین با تأکید بر استفاده از ظرفیت تشکلهای غیردولتی و مردمنهاد در این حوزه، خاطرنشان کرد: حرکت هوشمندانه و هنرمندانه با اولویت اقدامات ایجابی باید مورد توجه متولیان امر قرار گیرد.
صادقزاده، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی هم در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد کارگروه عفاف و حجاب، نهادینه کردن فرهنگ عفاف و حجاب را گامی در جهت تحکیم بنیان خانواده و کاهش آسیبهای اجتماعی عنوان کرد و موفقیت در این حوزه را نیازمند حرکتی پویا و هدفمند از سوی دستگاههای متولی و تشکلهای مردمنهاد دانست.
در این جلسه گزارشی از اقدامات انجامیافته در جهت سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در یک سال گذشته و همچنین نتایج طرح ارزشیابی ادارات استان در حوزه عفاف و حجاب ارائه شد.
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