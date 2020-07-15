به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان صبح چهارشنبه در شورای معاونان بهزیستی استان با تاکید بر مناسب سازی مبلمان شهری برای حضور معلولان در جامعه خواستار توجه ویژه به این مهم شد و گفت: باید هم بخش دولتی و هم خصوصی در این زمینه اقدام داشته باشند.
وی با اظهار اینکه مازندران به سمت پیری در حرکت است، افزود: پیش ما این است که مازندران جزو استانهای پیر کشور بوده و این مسئله طی چندسال آینده یک معضل محسوب میشود.
حسین زادگان باعنوان اینکه سازمان بهزیستی، سازمانی اجتماعی به شمار میرود، افزود: ما در حال حاضر با مسائل اجتماعی سرو کار داریم و باید برنامههای مناسب در این حوزه داشته باشیم.
استاندار مازندران برلزوم برگزاری دورههای مختلف از جمله اورژانس اجتماعی تاکید کرد و گفت: در قانون برنامه ششم توسعه بیش از ۲۰ الزام برای بهزیستی درنظر گرفته شده که مکلف به اجرای آن است.
استاندار مازندران یکی از متنوعترین سازمانها از نظر گستردگی طیف خدمات را بهزیستی دانست و تصریح کرد: فارغ از توانمندیهای مجموعه بهزیستی، رسیدگی به این حجم از خدمات که به نوعی از تولد تا مرگ آحاد جامعه را در بر میگیرد، نیازمند هم افزایی و تعامل تمامی دستگاههای دولتی است.
حسین زادگان خواستار توجه ویژه دیگر دستگاههای دولتی و همچنین بخش خصوصی برای همراهی با اهداف بهزیستی شد و خاطرنشان کرد: در بحث آموزش، نهادهای تخصصی آموزشی، در حوزه مسکن، بنیاد مسکن و سازمانهای متولی امر مسکن و در هر یک از وظایف، سازمانهایی که به صورت تخصصی متولی امر هستند باید در کنار بهزیستی باشند.
وی ضمن تقدیر از اقدامات بهزیستی در خصوص خانواده محور کردن خدمات به سالمندان گفت: جامعه به سمت سالمندی پیش میرود و با توجه به اینکه مازندران جز سه استان اول کشور در بحث سالمندی است ضروری است تا برنامه ریزی های مدون و اجرایی در این حوزه در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به حمایتهای دولت از مراکز تحت نظارت بهزیستی و افزایش مستمریهای خانوادههای تحت پوشش خاطرنشان کرد: اقداماتی که در دولت تدبیر و امید در حوزه بهزیستی و حمایت از محرومین و معلولین صورت گرفته است بی بدیل و بی سابقه است.
حسین زادگان اقدامات بهزیستی در حوزه کرونا را شایسته تقدیر عنوان و تصریح کرد: بهزیستی هم در کنترل کرونا در مراکز تحت پوشش خود موفق عمل کرد و هم با حمایت از تولیدات جامعه هدف و جلب حمایتهای مردمی، مسئولیت اجتماعی خود را به خوبی ایفا کند.
استاندار مازندران با اشاره به خدمات دهی بهزیستی به یک پنجم از مردم استان یادآور شد: خدمت رسانی به این حجم از مردم با وجود خدمات گسترده، و این تعداد از پرسنل، حمایتهای ویژه معیشتی از نیروی انسانی سازمان بهزیستی را میطلبد.
حسین زادگان خواستار حضور پررنگ سازمانهای مردم نهاد بعنوان حلقه وصل دولت با جامعه شد و افزود: در حوزه اشتغال و مسکن برای محرومین و معلولین نهضتی ایجاد شود تا با ساز و کاری مناسب از ظرفیتهای مردمی استفاده شود.
وی با اشاره به استفاده حداکثری از تمامی ظرفیتها برای شناسایی خدمات بهزیستی، بر حمایت استانداری از این نهاد حمایتی تاکید کرد.
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