کبیر: شهرداری گرگان تصمیمی برای بازگشت به لیگ بسکتبال نگرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت تعیین شده فدراسیون بسکتبال برای نام نویسی از متقاضیان حضور در لیگ برتر بسکتبال در حالی ۱۱ تیرماه به پایان رسید که مسئولان شهرداری گرگان اقدامی در این زمینه نداشتند.

شهرداری گرگان از تیم های با سابقه و همیشه حاضر در مسابقات باشگاهی بسکتبال است که مرحله مقدماتی فصل گذشته لیگ برتر را هم با صدرنشینی به پایان رساند اما به دلیل شیوع کرونا و تصمیم فدراسیون برای مختومه اعلام کردن مسابقات بدون تعیین قهرمان، نتوانست از این صدرنشینی به نتیجه دلخواه دست یابد.

به همین دلیل مسئولان شهرداری گرگان برای شرکت در فصل جدید لیگ برتر بسکتبال اقدامی نداشته اند ضمن اینکه با وجود رایزنی های صورت گرفته از طرف ریاست فدراسیون، هنوز تصمیمی هم در این زمینه نگرفته اند.

اسدالله کبیر رئیس هیات بسکتبال استان گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: تصمیم گیری اصلی در رابطه با تیم بسکتبال شهرداری گرگان و حضورش در لیگ برتر با مسئولان شهرداری و شورای شهر استان است. آنها هم تا به امروز هیچ تصمیمی در این زمینه نگرفته اند.

وی به رایزنی هایی که طی هفته های گذشته از طرف رئیس فدراسیون بسکتبال و برای بازگشت شهرداری گرگان به لیگ برتر انجام شد، اشاره کرد و ادامه داد: آقای طباطبایی همراه با معاون پارلمانی وزارت ورزش (جمشید تقی زاده) سفری به استان داشتند و نشست هایی با مسئولان مربوطه برگزار کردند. در این نشست ها مسائلی پیرامون تصمیم فدراسیون برای پایان دادن به فصل گذشته مسابقات بدون معرفی تیم قهرمان و استقبال از حضور دوباره شهرداری گرگان مطرح شد اما هیچ یک برای مسئولان مربوطه راضی کننده نبود.

رئیس هیات بسکتبال استان گلستان تاکید کرد: دلخوری هایی وجود دارد که قابل کتمان نیست. مسئولان شهرداری گرگان پیش از اینکه فدراسیون برای پایان دادن به فصل گذشته لیگ برتر تصمیم بگیرد، طی نامه ای سه درخواست خود را مطرح کردند. آنها متقاضی این بودند که دیدار پلی آف برای تعیین قهرمان برگزار شود یا در صورت عدم برگزاری مسابقات، تیم قهرمان مشخص شود یا حداقل اینکه شهرداری گرگان به عنوان صدرنشین جدول، نماینده ایران در آسیا معرفی شود اما هیچ یک از آنها عملی نشد.

کبیر که طی فصل گذشته لیگ برتر بسکتبال به عنوان مدیر فنی در کنار تیم شهرداری گرگان بود، خاطرنشان کرد: شهرداری گرگان سابقه ۶۵ ساله در بسکتبال کشور دارد. پیش از این انقلاب در مسابقات باشگاهی شرکت داشت و بعد از انقلاب هم پایِ ثابت لیگ بوده است. اغراق نیست اگر بگوییم بعد از پرسپولیس و استقلال، پُرتماشاگرترین تیم باشگاهی کشور است. بنابراین انتظار برخورد دوستانه‌تری از طرف فدراسیون بود.

رئیس هیات بسکتبال استان گلستان گفت: فعلا که هیچ تصمیم جدیدی برای حضور شهرداری گرگان در لیگ برتر گرفته نشده است و این یعنی اینکه رایزنی های انجام شده نتیجه ای نداشته است. فدراسیون اگر واقعا متقاضی حضور شهرداری گرگان در لیگ جدید است باید از این تیم دلجویی کند.