«هشترود» قطب کشاورزی آذربایجان شرقی فاقد اداره هواشناسی است

به گزارش خبرنگار مهر، امین امینیان دیشب در دیدار با مدیرکل هواشناسی استان آذربایجان‌شرقی با بیان این مطلب گفت: هشترود با قدمت و سابقه بیش از ۶۰ سال شهرستان شدن آن و همچنین قطب کشاورزی در استان هنوز اداره هواشناسی نداشته و معلوم نیست سازمان هواشناسی در سال‌های گذشته با چه معیاری نسبت به تأسیس اداره هواشناسی در شهرستان‌های کم سابقه اقدام نموده است ولی همچنان این شهرستان فاقد آن است.

وی افزود: در زمان گذشته توافقاتی در خصوص ایجاد اداره هواشناسی با مدیرکل قبلی هواشناسی استان به عمل آمد متأسفانه آنطور که انتظار می‌رفت این سازمان مصمم به اجرای تعهدات خود نشد تا اقدامی در این خصوص انجام دهد درحالیکه اطلاع دقیق و به موقع مردم هشترود از وضعیت آب و هوایی انتظار بجا و مطالبه به حق آنان است انتظار می‌رود هواشناسی این خواسته مردم را بجا آورد.

امینیان در ادامه اظهار داشت: حساسیت مردم در هنگام اعلام وضعیت آب و هوایی سایر شهرستان‌ها از صدا و سیما بیشتر بوده و فکر می‌کنند سایر فعالیت‌های شهرستان نیز همانند آن پیش می‌رود، توجهی از سوی مسؤولین منطقه به مسائل و مشکلات مردم نشده و این امر باعث بی اعتمادی در بین آنان و مسئولین می‌شود.

فرماندار هشترود در پایان گفت: جهت تأسیس اداره یا ایستگاه هواشناسی با استاندار د جهانی هواشناسی، ما آماده همکاری و کمک برای تأمین بخشی از اعتبارات و زمین مورد نیاز به صورت مستقل یا در داخل ادارات ازجمله دانشگاه‌های پیام نور، آزاد، جهاد کشاورزی بوده و منتظر اقدامات بعدی اداره کل هواشناسی استان هستیم و امیدواریم به زودی این امر تحقق یابد.

هواشناسی هشترود از اقلیم شناسی به ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی ارتقا می‌یابد

علی دولتی مدیر کل هواشناسی استان آذربایجان‌شرقی نیز دراین دیدار بابیان اینکه هشترود قطب کشاورزی استان بود گفت: در دنیای کنونی وجود اداره هواشناسی و استفاده از نیروی انسانی دیگر مرسوم نیست و اعلام وضعیت آب و هوایی با استانداردهای جهانی، به صورت سیستمی انجام می‌شود که در صورت تأمین اعتبار و تأمین زمین، هواشناسی هشترود از اقلیم شناسی به ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی ارتقا یافته و شاهد اعلام وضعیت آب و هوایی مطلوب مطابق با استانداردهای جهانی در این شهرستان خواهیم بود.

وی افزود: باتوجه به اوضاع کنونی و سیاست‌های سازمان هواشناسی وضعیت اقتصادی واردات تجهیزات هواشناسی سخت بوده و مقرون به صرفه نیست و بایستی سال به سال نسبت به تکمیل ایستگاه‌های هواشناسی در سطح استان و به ویژه هشترود تلاش کنیم تا بتوانیم رضایت مردم را جلب کنیم.